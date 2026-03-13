Botafogo x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pelo Brasileirão Feminino Botafogo e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 13.03.26 18h00 Na última rodada do Brasileirão Feminino, o Botafogo perdeu para a Ferroviária por 2 a 1 (Arthur Barreto/ Botafogo) Botafogo x Flamengo disputam hoje, sexta-feira (13/03), a 3° rodada do Brasileirão Feminino 2026. O jogo tem início às 19h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Botafogo x Flamengo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Brasil e SporTV, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, o Botafogo venceu o Juventude por 2 a 1 e perdeu para a Ferroviária por esse mesmo placar. Já o Flamengo vem de uma vitória de 1 a 0 sobre o Mixto e outra de 4 a 2 contra o Red Bull Bragantino. Botafogo x Flamengo: prováveis escalações Botafogo (F): Michelle; Sinara, Leticia Debiasi, Yasmin Cosmann, Natane; Rita Bove, Tauane Zóio, Debora Bebê; Rebeca, Fernanda Tipa, Ana Caroline. Flamengo (F): Vivi Holzel, Núbia, Layza, Jucinara, Monalisa, Djeni, Letícia, Mariana, Fernanda, Laysa e Cristiane. FICHA TÉCNICA Botafogo x Flamengo Campeonato Brasileiro Feminino 2026 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 13 de março de 2026, 19h