Santos x Sport: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (28/11) pelo Brasilerão

Santos x Sport Recife disputam hoje, sexta-feira (28/11), uma partida pela 36° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, em Santos (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Santos x Sport ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Sport Recife é o lanterna do Brasileirão com 2 vitórias, 11 empates, 22 derrotas, 28 gols marcados e 66 gols sofridos. O time está em uma sequência de 8 derrotas pelo Campeonato Brasileiro.

Já o Santos está em 17° lugar e acumula 9 vitórias, 11 empates, 15 derrotas, 36 gols marcados e 50 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Santos x Sport: prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius (Mayke), Adonis Frías, Zé Ivaldo e Souza; Willian Arão, João Schmidt e Zé Rafael; Rollheiser, Barreal e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Sport Recife: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Luan Cândido; Oliveira, Rivera e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Pablo. Técnico (auxiliar): César Lucena.

FICHA TÉCNICA

Santos x Sport Recife

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Urbano Caldeira, em Santos (SP)

Data/Horário: 28 de novembro de 2025, 21h30