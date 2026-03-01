Roma x Juventus: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/03) pelo Campeonato Italiano

Roma x Juventus disputam hoje, domingo (01/03), a 27° rodada do Campeonato Italiano. O jogo começa às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Roma x Juventus ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Roma está em 4° lugar do Campeonato Italiano e soma 16 vitórias, 2 empates, 8 derrotas, 34 gols marcados e 16 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Juventus está em 6° lugar com 13 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, 42 gols marcados e 25 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Roma x Juventus: prováveis escalações

Roma: Svilar; Mancini, Ndicka e Hermoso; Çelik, Cristante, Koné e Wesley; Zaragoza e Pellegrini; Malen. Técnico: Gian Piero Gasperini

Juventus: Perin; Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso; Thuram e Koopmeiners; Conceição, McKennie e Yildiz; David. Técnico: Luciano Spalletti.

FICHA TÉCNICA

Roma x Juventus

Campeonato Italiano

Local: Estádio Olímpico de Roma, na Itália

Data/Horário: 01 de março de 2026, 16h45