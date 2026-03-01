Roma x Juventus: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/03) pelo Campeonato Italiano Roma e Juventus jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 01.03.26 15h45 Roma soma 4 pontos a mais que o Juventus na Série A italiana (X/ @OfficialASRoma) Roma x Juventus disputam hoje, domingo (01/03), a 27° rodada do Campeonato Italiano. O jogo começa às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Roma x Juventus ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Roma está em 4° lugar do Campeonato Italiano e soma 16 vitórias, 2 empates, 8 derrotas, 34 gols marcados e 16 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Juventus está em 6° lugar com 13 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, 42 gols marcados e 25 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês movimentam o futebol neste domingo Roma x Juventus: prováveis escalações Roma: Svilar; Mancini, Ndicka e Hermoso; Çelik, Cristante, Koné e Wesley; Zaragoza e Pellegrini; Malen. Técnico: Gian Piero Gasperini Juventus: Perin; Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso; Thuram e Koopmeiners; Conceição, McKennie e Yildiz; David. Técnico: Luciano Spalletti. FICHA TÉCNICA Roma x Juventus Campeonato Italiano Local: Estádio Olímpico de Roma, na Itália Data/Horário: 01 de março de 2026, 16h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Juventus Roma jogos de hoje Campeonato Italiano COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (02/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 02.03.26 7h00 Paulistão Palmeiras x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pelo Campeonato Paulista Palmeiras e São Paulo jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.03.26 19h30 DEU PAPÃO Superior, Paysandu vence o Remo no jogo de ida na final do Parazão Papão sufocou o Leão principalmente no primeiro tempo. Após a derrota, o Leão demitiu o treinador Juan Carlos Osorio 01.03.26 19h08 Cariocão Fluminense x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/03) pelo Campeonato Carioca Fluminense x Vasco da Gama jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.03.26 17h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES BUSCA Vai voltar? Remo entra em contato com treinador Guto Ferreira após demitir Osorio Em 2025, Guto Ferreira liderou uma arrancada considerada decisiva para o acesso 01.03.26 20h48 João Fonseca supera gigante Openka, ganha torneio exibição em Las Vegas e embolsa US$ 1 milhão 02.03.26 0h52 DEU PAPÃO Superior, Paysandu vence o Remo no jogo de ida na final do Parazão Papão sufocou o Leão principalmente no primeiro tempo. Após a derrota, o Leão demitiu o treinador Juan Carlos Osorio 01.03.26 19h08 VEJA O VÍDEO! Imagens fortes! Jogador do Paysandu sofre trauma durante o Re-Pa e sai direto para o hospital Kleiton Pego sofreu um choque aos 46 do primeiro tempo e precisou da ambulância para deixar o gramado de jogo 01.03.26 18h04