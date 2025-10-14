Apagão deixa 9 estados e DF sem energia durante a madrugada

Um apagão foi registrado em nove estados e no Distrito Federal (DF) na madrugada dessa terça-feira (14). Conforme informações do Ministério de Minas e Energia, a falha foi provocada por um incêndio na Subestação de Bateais, no Paraná. Antes da queda de energia, companhias avisaram sobre uma interferência no Sistema Interligado Nacional (SIN).

A causa do incêndio está sob investigação, segundo o Governo Federal. O apagão durou entre oito minutos e uma hora. Os estados afetados, além do DF, foram São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Amazonas, Minas Gerais, Santa Catarina, Goiás e Rio Grande do Norte. A energia já foi reestabelecida.

No Rio de Janeiro, cerca de 500 mil pessoas foram afetadas pela falta de energia, registrada entre 0h32 e 1h22. Já no Amazonas, o fornecimento esteve interrompido nas cidades de Manaus, Parintins e Itacoatiara por, aproximadamente, uma hora e retornou às 00h25.

São Paulo, por outro lado, registrou oito minutos de interrupção, que atingiu 937 mil moradores. No Distrito Federal, oito subestações foram atingidas e o fornecimento de energia para cerca de 300 mil pessoas ficou interrompido entre 0h31 e 1h06.