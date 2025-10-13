Lula: quando Netanyahu deixar de ser governo, não haverá problemas entre Brasil e Israel

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta segunda-feira, 13, que o fim da guerra entre Israel e o Hamas é um "dia muito importante para a humanidade" e um "motivo de alegria". "Antes tarde do que nunca. Finalmente, parece que se encontrou uma saída para o conflito entre Israel e os palestinos. Me parece que há muita possibilidade de o acordo ser definitivo e isso é muito importante", declarou, em entrevista no Fórum Mundial da Alimentação, promovido pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).

"É um dia muito importante para a humanidade, o fato que uma coisa que não deveria ter acontecido, mas aconteceu e poderia ter sido resolvida mais cedo, mas não foi resolvido. É um motivo de alegria de saber que o povo palestino e o povo de Israel vão viver em paz", falou o presidente do Brasil.

Lula falou que os países têm que trabalhar para alcançar uma "paz definitiva" e reafirmou que o Brasil não tem problemas com o povo de Israel, mas apenas com o primeiro-ministro daquele país, Benjamin Netanyahu.

"O Brasil não tem problema com Israel, tem problema com Netanyahu. A hora que Netanyahu não for mais governo, não haverá nenhum problema entre Brasil e Israel", declarou o presidente brasileiro.

Lula afirmou ainda que chegou o momento de resolver a guerra entre Ucrânia e Rússia. "Ela guerra já cansou todo mundo."