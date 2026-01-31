Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Diretor de documentário de Melania Trump aparece em foto com Epstein e mulheres

Estadão Conteúdo

O diretor norte-americano Brett Ratner aparece em imagens nos milhares de arquivos da investigação do caso Jeffrey Epstein. Ratnet foi quem dirigiu o recém-lançado documentário Melania sobre a primeira dama dos Estados Unidos, Melania Trump.

É o primeiro grande projeto do diretor desde 2017, quando foi acusado de assédio sexual por várias mulheres.

A imagem não tem data, mas mostra o cineasta abraçado com o francês Jean-Luc Brunel, um agente de modelos considerado o braço direito de Epstein.

Assim como o bilionário, Brunel foi encontrado enforcado em uma penitenciária na França, em 2022. Ele estava preso por acusações de estupro de uma menor e fornecimento de menores ao esquema de tráfico sexual.

A produção Melania, de Ratner, acompanha a primeira-dama às vésperas da posse do marido como presidente dos Estados Unidos pela segunda vez, em janeiro de 2025. No documentário, Melania deixa de lado a privacidade que adotou no primeiro mandato de Donald Trump para mostrar detalhes dos bastidores do casal republicano.

O documentário chegou aos cinemas do Brasil na sexta-feira, 30, mesmo dia em que novos detalhes do caso Epstein foram divulgados nos EUA.

Novos detalhes do caso

Os novos detalhes sobre o caso Epstein vieram à tona após o Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgar nesta sexta-feira, 30, milhões de novos documentos das investigações contra o criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein, morto em 2019.

Ao todo, três milhões de páginas de arquivos, 180 mil imagens e 2 mil vídeos vieram a público.

Essa é a maior quantidade de informações liberadas pelo governo americano sobre o caso. Uma lei do Congresso dos EUA, sancionada pelo presidente Donald Trump, determinava a publicidade de todos os documentos até 19 de dezembro, mas só agora a medida foi cumprida.

Entre os arquivos, há e-mails entre Epstein e figuras públicas influentes, como Donald Trump, Elon Musk, Bill Gates e o ex-príncipe Andrew.

Entre os documentos, há anotações de Epstein sobre o bilionário cofundador da Microsoft Bill Gates, sugerindo que ele mantinha relações sexuais extraconjugais.

O bilionário e ex-conselheiro de Trump na Casa Branca Elon Musk também aparece nos documentos, tendo enviado um email a Epstein questionando sobre "festas mais selvagens" na ilha.

Outro documento divulgado é uma lista do FBI sobre uma dúzia de denúncias de envolvimento de Trump com Epstein, incluindo acusações de abuso sexual contra os dois. Em uma denúncia, feita por um contato anônimo com o FBI, uma mulher relatou que uma amiga 'de 13 ou 14 anos' foi forçada a fazer sexo oral em Trump.

As denúncias, porém, não contêm evidências que as comprovem.

Os e-mails liberados pelo Departamento de Justiça dos EUA incluem fatos relacionados ao homem anteriormente conhecido como Príncipe Andrew. No ano passado, Andrew foi destituído de todos os títulos reais e expulso da residência oficial em Windsor devido ao vínculo com Epstein.

Constam dos arquivos um convite feito pelo então príncipe a Epstein para jantar no Palácio de Buckingham; uma oferta de Epstein para apresentar ao seu correspondente uma mulher russa de 26 anos e fotos que parecem mostrar Andrew ajoelhado sobre uma mulher não identificada deitada no chão.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/CASO EPSTEIN/DOCUMENTOS/DIVULGAÇÃO/MELANIA TRUMP/DOCUMENTÁRIO/DIRETOR
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Advogados discutiram delação com FBI dias antes da morte de Epstein, mostram arquivos

31.01.26 21h32

Epstein usou 'direito ao silêncio' ao ser questionado sobre Clinton

31.01.26 21h13

Trump diz que prédios federais serão protegidos de manifestantes de forma muito vigorosa

31.01.26 19h57

Nos EUA, juíza federal diz que não interromperá onda de fiscalização de imigração em Minnesota

31.01.26 15h42

MAIS LIDAS EM MUNDO

PROFISSÃO

Emprego dos sonhos? Profissional ganha até R$ 60 mil por mês e tem 250 dias de folga por ano

Porfissão chama atenção pelo alto salário, mas envolve riscos, isolamento e jornadas intensas; saiba qual é o trabalho

27.01.26 21h23

Nipah x Covid-19

Entenda quais as diferenças e semelhanças entre o Vírus Nipah e a Covid-19

Com alta taxa de letalidade e surtos recentes na Índia, o vírus Nipah entra no radar da OMS. Saiba mais!

27.01.26 18h08

BRASIL

7 fatos em 7 dias: confira os acontecimentos mais marcantes do início de 2026

Na primeira semana de janeiro, notícias movimentaram o Brasil e o mundo com episódios importantes

07.01.26 11h57

saúde

Ministério da Saúde declara surto de doença de Chagas em Ananindeua

Município confirma quatro mortes em janeiro e monitora 40 casos suspeitos da doença

28.01.26 18h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda