Mundo

Trump diz que prédios federais serão protegidos de manifestantes de forma muito vigorosa

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado, 31, na Truth Social que instruiu a secretária de Segurança Interna do país, Kristi Noem, a não participar de protestos em "cidades democratas mal administradas", a menos que peçam ajuda do governo federal. Trump reforçou que o objetivo do governo é proteger, "de forma muito vigorosa", todos e quaisquer prédios federais que estejam sob ataques dos manifestantes.

"Informo que instrui o ICE e/ou a Patrulha da Fronteira para serem muito rigorosos na proteção das propriedades do governo federal. Não haverá cusparadas nos rostos de nossos oficiais, não haverá socos ou chutes nos faróis de nossos carros, e não haverá arremesso de pedras ou tijolos em nossos veículos ou em nossos guerreiros patriotas. Se houver, essas pessoas sofrerão consequências iguais ou maiores", disse o republicano na Truth.

Trump ainda reiterou que os governos estaduais têm responsabilidade sobre as construções estaduais e locais. "É sua obrigação também proteger nossas propriedades federais, edifícios, parques e tudo o mais. Estamos lá para proteger as propriedades federais, apenas como apoio, pois é responsabilidade local e estadual fazê-lo."

