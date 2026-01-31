Nos EUA, juíza federal diz que não interromperá onda de fiscalização de imigração em Minnesota

Uma juíza federal afirmou que não interromperá a intensificação da fiscalização de imigração em Minnesota e nas Twin Cities, região metropolitana do Estado que inclui as cidades de Minneapolis e St. Paul, enquanto um processo judicial sobre o assunto prossegue.

A juíza Katherine M. Menendez negou neste sábado, 31, uma liminar solicitada em um processo movido neste mês pelo procurador-geral do Estado, Keith Ellison, e pelos prefeitos de Minneapolis e St. Paul.

O processo argumentava que o Departamento de Segurança Interna estava violando proteções constitucionais.

A ação buscava uma ordem rápida para interromper a ação de fiscalização ou limitar seu alcance. Advogados do Departamento de Justiça dos Estados Unidos classificaram o processo como "juridicamente frívolo".

Oficiais federais atiraram fatalmente em duas pessoas nas ruas de Minneapolis: Renee Good em 7 de janeiro e Alex Pretti em 24 de janeiro. Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado