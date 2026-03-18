Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Presidente de Cuba promete 'resistência inexpugnável' diante de ameaças de Trump

Estadão Conteúdo

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, prometeu nesta terça-feira, 17, uma "resistência inexpugnável" diante das ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de tomar a ilha comunista.

"Diante do pior cenário, Cuba tem uma certeza: qualquer agressor externo se chocará com uma resistência inexpugnável", escreveu Díaz-Canel na rede social X.

Na segunda-feira, 16, Trump disse que espera ter "a honra de tomar Cuba, de alguma maneira". Ele também falou em "libertar" a ilha, em meio a conversas com as autoridades de Havana.

Estados Unidos e Cuba negociam o futuro da ilha caribenha governada por comunistas e economicamente sitiada (veja mais abaixo). Segundo fontes a par das negociações ouvidas pelo jornal The New York Times, o governo Trump busca afastar o presidente Miguel Díaz-Canel do poder.

A medida derrubaria uma figura-chave, mas manteria no poder o governo comunista que governa Cuba há mais de 65 anos. Os americanos sinalizaram aos negociadores cubanos que o presidente deve sair, mas estão deixando os próximos passos a cargo dos cubanos, disseram as fontes.

Apagão

Cuba viveu um apagão generalizado nesta semana em um contexto de grave crise na ilha devido ao bloqueio energético imposto pelo governo americano. Trump interrompeu os envios de petróleo da Venezuela, principal fornecedor da ilha, e ameaçou com sanções outros países que vendessem combustível ao país.

Desde 9 de janeiro, nenhum navio-tanque chegou a Cuba, o que obrigou o governo de Miguel Díaz-Canel a adotar medidas drásticas de economia, incluindo a suspensão da venda de diesel e o racionamento de gasolina, bem como a redução de alguns serviços de atendimento hospitalar.

Havana acusa Trump de querer "asfixiar" a economia da ilha comunista, submetida a um embargo americano desde 1962 e que, nos últimos anos, sofreu um endurecimento das sanções dos Estados Unidos.

Para justificar sua política, Washington alega a "ameaça excepcional" que Cuba, uma ilha caribenha situada a apenas 150 km da costa da Flórida, representa para a segurança nacional dos Estados Unidos, devido às suas relações com a China, a Rússia e o Irã. (Com agências internacionais)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

TRUMP

CUBA

Miguel Díaz-Canel
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

MUNDO

No 19º dia da guerra, Irã mantém ofensiva contra Israel e países árabes do Golfo Pérsico

A nova ofensiva foi lançada horas depois que a mídia estatal iraniana confirmou a morte do chefe do Conselho de Segurança do Irã, Ali Larijani

18.03.26 7h08

Premiê do Peru renuncia em pouco menos de um mês após assumir o cargo

17.03.26 22h03

Rubio defende mudanças drásticas em Cuba diante de aprofundamento de crise energética

17.03.26 21h37

Embaixador dos EUA para Turquia nega informação sobre apoio a envio de tropas sírias ao Líbano

17.03.26 20h23

MAIS LIDAS EM MUNDO

MISTÉRIO

Atriz é encontrada morta após sair para encontrar amiga do ensino médio; entenda o caso

Magdalena Majtyka ficou desaparecida durante três dias e foi encontrada em uma floresta

12.03.26 14h43

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

CONDENAÇÃO

Babá é condenada pela justiça após abusar de criança e deixá-la durante 21 horas sem comida em casa

A jovem era considerada uma pessoa de confiança pela família

16.03.26 12h00

fim da guerra

Presidente do Irã impõe três condições para encerrar conflito com EUA e Israel; saiba quais

Masoud Pezeshkian fez a primeira declaração pública de uma autoridade iraniana sobre um possível fim da guerra no Oriente Médio

12.03.26 12h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda