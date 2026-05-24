Em gravação, jornalista é surpreendida com tiroteio na Casa Branca: ‘parecia dezenas de disparos'

A repórter Selina Wang, da ABC News, foi surpreendida com o tiroteio registrado no início da noite de sábado (23/5) nas proximidades da Casa Branca, em Washington, nos Estados Unidos. O Serviço Secreto informou que o suspeito morreu após abrir fogo contra os agentes em um posto de controle.

No X, Selina publicou um vídeo do momento em que fazia uma gravação e escutou os disparos. Ao perceber do que se tratava, ela e o restante da equipe se abaixaram, assustados com o episódio.

“Eu estava no meio de gravação para um conteúdo social do gramado norte da Casa Branca quando ouvimos os tiros. Parecia dezenas de disparos de arma. Fomos orientados a correr para a sala de briefings da imprensa, onde estamos agora", disse ela.

O caso

O episódio ocorreu enquanto o presidente Donald Trump estava no local, onde tentava negociar um acordo com o Irã.

"O FBI está no local e apoia o Serviço Secreto na resposta a disparos efetuados perto da área da Casa Branca", publicou no X o diretor do FBI, Kash Patel.

O homem armado não conseguiu ultrapassar o perímetro de segurança da Casa Branca.

O homem abriu fogo contra agentes do Serviço Secreto em um posto de controle, e eles "responderam, atingindo o suspeito, que foi levado para um hospital local, onde morreu", informa a nota.