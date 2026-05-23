Policiamento no entorno da Casa Branca é reforçado após disparos
A polícia isolou o acesso à Casa Branca e tropas da Guarda Nacional impediram um repórter da AFP de entrar na área do centro de Washington
Forças de segurança foram mobilizadas neste sábado no entorno da Casa Branca, após um homem abrir fogo contra agentes do Serviço Secreto enquanto o presidente Donald Trump estava no local, onde tentava negociar um acordo com o Irã.
A polícia isolou o acesso à Casa Branca e tropas da Guarda Nacional impediram um repórter da AFP de entrar na área do centro de Washington.
"O FBI está no local e apoia o Serviço Secreto na resposta a disparos efetuados perto da área da Casa Branca", publicou no X o diretor do FBI, Kash Patel.
Bret Baier, apresentador do canal Fox News, citou um funcionário do alto escalão do governo, segundo o qual um homem armado se aproximou da Ala Oeste da Casa Branca e efetuou três disparos. Agentes do Serviço Secreto atiraram contra ele, e um pedestre ficou ferido na troca de tiros, publicou o apresentador no X.
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O homem armado não conseguiu ultrapassar o perímetro de segurança da Casa Branca.
Em comunicado citado por veículos americanos, o Serviço Secreto informou mais tarde que um homem que abriu fogo contra agentes em frente à Casa Branca morreu após ser baleado.
O homem abriu fogo contra agentes do Serviço Secreto em um posto de controle, e eles "responderam, atingindo o suspeito, que foi levado para um hospital local, onde morreu", informa a nota.
O turista canadense Reid Adrian contou à AFP que estava na região quando foram ouvidos "provavelmente entre 20 a 25 barulhos que soavam como fogos de artifício, mas que eram tiros, então todos começaram a correr".
Jornalistas que estavam no Gramado Norte da Casa Branca publicaram no X que receberam ordens para correr e se abrigar na sala de imprensa.
A repórter do canal ABC News Selina Wang fazia uma gravação para as redes sociais quando os aparentes disparos ocorreram, capturando o som dos tiros enquanto se jogava no chão. "Pareciam dezenas de tiros", publicou no X.
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