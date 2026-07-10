Israel compartilha informações sobre suposto plano do Irã para matar Trump

Israel compartilhou informações de inteligência com os Estados Unidos sobre um plano novo e “específico” do Irã para assassinar o presidente Donald Trump, informaram nesta quinta-feira (9) veículos de imprensa americanos.

Os relatos surgem quando os novos ataques entre Estados Unidos e Irã reacenderam o temor de um retorno à guerra total, e após Trump ter usado, de forma misteriosa, um avião antigo para deixar a Turquia depois da cúpula da Otan.

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Washington vinha monitorando “um fluxo constante” de informações de inteligência sobre possíveis planos para assassinar Trump, “mas o alerta de Israel era novo e dizia respeito a um complô específico”, informou a CNN, citando fontes anônimas familiarizadas com o assunto.

Informação semelhante foi publicada pelo jornal The Wall Street Journal, que também citou fontes não identificadas.

Teerã vem prometendo há anos se vingar de Trump por ter ordenado o assassinato do general iraniano Qasem Soleimani em janeiro de 2020, durante seu primeiro mandato.

A AFP entrou em contato com a Casa Branca sobre o tema. Um funcionário não identificado limitou-se a apontar declarações de Trump feitas na quarta-feira.

“Eles querem acabar com o líder dos Estados Unidos, eu. Estou em qualquer lista. Hoje de manhã vi que estou em cada uma das listas deles”, disse Trump a jornalistas a bordo do Air Force One, na volta da Turquia.

Trump usou seu antigo Air Force One. Essa troca, durante a primeira viagem internacional do novo avião, presenteado pelo Catar, provocou especulações. Segundo The New York Times, a troca foi feita a pedido do Serviço Secreto dos EUA “como medida de segurança”.