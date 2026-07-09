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Sistema de defesa aéreo do Irã intercepta ataque; Trump e Netanyahu discutem ações na região

Estadão Conteúdo

O sistema de defesa aérea do Irã interceptou um novo ataque no país nesta quinta-feira, 9, de acordo com a agência de notícias iraniana IRNA, enquanto autoridades iranianas intensificaram contatos diplomáticos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discutiu a situação no Oriente Médio com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

"O forte ruído ouvido anteriormente na cidade foi resultado de uma resposta defensiva imediata do sistema de defesa aérea", informou o vice-governador de assuntos políticos e de segurança da região de Bushehr, Ehsan Jahanian, à IRNA. Mais cedo, os Estados Unidos negaram a autoria de novas ofensivas hoje no país.

Ainda segundo a imprensa persa, o Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, conversou com o chefe do exército do Paquistão, Asim Munir, e classificou os ataques recentes dos Estados Unidos como uma violação do cessar-fogo.

Araghchi ressaltou, de acordo com a IRNA, que o país permanece pronto para responder a qualquer agressão e "defender a soberania, a integridade territorial e a segurança nacional".

Já o presidente americano Donald Trump e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, discutiram o andamento das ações no Oriente Médio durante uma ligação telefônica nesta quinta-feira.

De acordo com um comunicado divulgado pelo gabinete de Netanyahu, os dois líderes também falaram sobre a necessidade de zonas de segurança ao longo das fronteiras de Israel, além da continuidade da coordenação entre os países em "diversos setores".

O israelense também alertou para as declarações feitas pelo presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, "contra a existência do Estado de Israel".

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