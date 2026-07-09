Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

VÍDEO: Imagens fortes! Homem atira coquetel molotov contra pessoa em cadeira de rodas

O suspeito foi detido e deverá responder pelo crime. As autoridades investigam as circunstâncias e a motivação do atentado.

Gabrielle Borges
fonte

A ação criminosa foi interrompida por policiais e uma testemunha que estavam nas proximidades. (Reprodução/ Foto: Departamento de Polícia de Oklahoma/NBC)

Um homem foi preso após atacar uma pessoa em uma cadeira de rodas com um coquetel molotov na cidade de Oklahoma, nos Estados Unidos. O crime, registrado na semana passada, foi flagrado por câmeras de segurança instaladas em frente à sede do Departamento de Polícia local e causou forte repercussão.

As imagens divulgadas pelas autoridades mostram o momento em que o suspeito se aproxima da vítima e arremessa o artefato incendiário. Logo após o impacto, as chamas se espalham rapidamente pelo chão, colocando o cadeirante em risco.

VEJA MAIS

image Homem joga álcool e toca fogo em desafeto no município de Pacajá
Na delegacia, o principal suspeito da tentativa de homicídio teria afirmado que havia uma rixa antiga entre os dois

image Homem mata e incendeia corpo de amigo após discussão
Após uma discussão, vítima teria recebido uma garrafada na cabeça e ainda foi carbonizada

image Homem mata e incendeia corpo de amigo após discussão
Após uma discussão, vítima teria recebido uma garrafada na cabeça e ainda foi carbonizada

image Cachorro incendeia casa sem querer após conseguir ligar fogão; vídeo
Câmeras de segurança da residência flagraram o momento exato em que o cachorro sobe no utensílio e, sem querer, liga o fogão com as patas dianteiras

Na tentativa de escapar do incêndio, a vítima tenta se afastar com a cadeira de rodas. No entanto, o agressor a empurra de volta em direção ao fogo, agravando ainda mais a situação.

A ação criminosa foi interrompida por policiais e uma testemunha que estavam nas proximidades. Eles correram para prestar socorro à vítima e conter o ataque. O suspeito foi detido e deverá responder pelo crime. As autoridades investigam as circunstâncias e a motivação do atentado.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mundo

coquetel molotov

homem incendeia cadeirante
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

MUNDO

Terremotos na Venezuela: mortos sobem para 3.811 e Rodriguez pede por ouro retido na Inglaterra

O desastre afetou especialmente o Estado costeiro de La Guaira, onde mais de 800 edifícios foram atingidos, dos quais 190 desabaram completamente

09.07.26 8h36

MUNDO

EUA anunciam fim de nova onda de ataques ao Irã, que mirou 90 alvos militares

A operação militar teve como objetivo declarado reduzir a capacidade iraniana de atacar navios

09.07.26 7h32

MUNDO

Irã diz que a Europa deve ser responsabilizada por 'cumplicidade' com EUA e Israel na guerra

Irã acusa que países da Europa forneceram territórios, bases e infraestrutura

09.07.26 7h22

conflito

Trump diz que Irã entrou em contato querendo acordo após bombardeios dos EUA ao país

Trump chegou a comentar a resposta iraniana aos ataques dos EUA

08.07.26 22h07

MAIS LIDAS EM MUNDO

TAILÂNDIA

Imagens fortes! Criança de 11 anos atropela procissão budista e mata oito monges; veja o vídeo!

Menino teria saído de casa com a caminhonete da família sem autorização; outras dez pessoas ficaram feridas durante a peregrinação religiosa

02.07.26 8h21

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

que tal?

Fake news! Vídeo viral de 'ladrões' com fita não era punição, mas desafio de youtubers

Cenas que circularam como castigo a ladrões na Indonésia foram criadas por youtubers para viralizar em rede social

03.07.26 17h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda