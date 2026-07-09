VÍDEO: Imagens fortes! Homem atira coquetel molotov contra pessoa em cadeira de rodas

Um homem foi preso após atacar uma pessoa em uma cadeira de rodas com um coquetel molotov na cidade de Oklahoma, nos Estados Unidos. O crime, registrado na semana passada, foi flagrado por câmeras de segurança instaladas em frente à sede do Departamento de Polícia local e causou forte repercussão.

As imagens divulgadas pelas autoridades mostram o momento em que o suspeito se aproxima da vítima e arremessa o artefato incendiário. Logo após o impacto, as chamas se espalham rapidamente pelo chão, colocando o cadeirante em risco.

VEJA MAIS

Na tentativa de escapar do incêndio, a vítima tenta se afastar com a cadeira de rodas. No entanto, o agressor a empurra de volta em direção ao fogo, agravando ainda mais a situação.

A ação criminosa foi interrompida por policiais e uma testemunha que estavam nas proximidades. Eles correram para prestar socorro à vítima e conter o ataque. O suspeito foi detido e deverá responder pelo crime. As autoridades investigam as circunstâncias e a motivação do atentado.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)