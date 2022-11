Homem mata e incendeia corpo de amigo após discussão

Um homem chamado Luís Fernando chocou a cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo, após matar e carbonizar o amigo por conta de uma discussão. A polícia encontrou partes do corpo de Wellington Ribeiro, de 23 anos, queimadas no quintal de uma casa, três dias depois do crime bárbaro. O assassino confessou a atitude criminosa na delegacia e, mesmo assim, saiu pela porta da frente em liberdade.

Vizinhos da vítima contaram que Wellington e Luís Fernando chegaram juntos até a casa e não pareciam alterados ou brigados. No entanto, momentos depois, os dois iniciaram uma discussão. Luís atingiu a vítima com uma garrafada na cabeça e o deixou desmaiado. O criminoso ainda tentou queimar o corpo do jovem para que ninguém descobrisse o crime.

No entanto, um adolescente que mora em um imóvel atrás de onde tudo aconteceu relatou para a polícia que viu o corpo de Wellington embaixo do sofá horas depois da discussão. Ainda assim, o crime só foi revelado após três dias, quando o fogo que queimava o corpo da vítima estava se alastrando pelo local. Apesar de terem acionado a polícia, os moradores não aceitaram falar com os investigadores.

A família de Wellington chegou a fazer o Boletim de Ocorrência pelo desaparecimento. Após saberem do crime e sem a possibilidade de reconhecimento do corpo, eles imaginavam que os restos mortais eram realmente do jovem. A companheira da vítima reconheceu a jaqueta do marido que estava no local.

Luís chegou a prestar depoimento e confirmou o assassinato, mas foi liberado por não haver flagrante, segundo informou o delegado que investiga o caso.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Matos)