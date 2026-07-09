Terremotos na Venezuela: mortos sobem para 3.811 e Rodriguez pede por ouro retido na Inglaterra

Pelo menos 3.811 pessoas morreram em consequência de dois terremotos que atingiram o norte da Venezuela há duas semanas. O balanço oficial foi divulgado pelo governo venezuelano nesta quarta-feira, 8. Os dados representam um aumento de 126 mortos em relação à última atualização, que registrou 3.685 vítimas na terça, 7.

Os abalos sísmicos consecutivos, de magnitudes 7,2 e 7,5, deixaram ainda 16.740 feridos e 17.907 desabrigados. Essas informações foram apresentadas em boletim lido pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.

O desastre afetou de forma significativa o Estado costeiro de La Guaira. Na região, mais de 800 edifícios foram atingidos, e 190 dessas construções desabaram completamente devido à força dos tremores.

Pedido de Liberação de Ouro

Também nesta quarta-feira, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, fez um apelo ao rei Charles III. Ela solicitou a liberação do ouro venezuelano das reservas internacionais, atualmente retido no Banco da Inglaterra.

O objetivo é que o governo local possa utilizar esses recursos no atendimento às vítimas dos terremotos. Lingotes de ouro da Venezuela, avaliados em US$ 1,9 bilhão, estão depositados no Banco da Inglaterra. A Justiça britânica já havia recusado ceder o controle desses recursos ao então governo de Nicolás Maduro, por considerá-lo ilegítimo.

"Decidi enviar uma carta ao rei da Inglaterra para que liberem o ouro que está retido no Banco da Inglaterra. Esse ouro pertence ao nosso povo. É para enfrentar as consequências do terremoto", declarou Delcy Rodríguez.

Apelos por Recursos Internacionais

Mais cedo, o chanceler Yván Gil também havia solicitado a liberação dos recursos da Venezuela que estão "bloqueados" no exterior. A Organização das Nações Unidas (ONU), por sua vez, tenta arrecadar quase US$ 300 milhões para auxiliar na recuperação do país.

Rodríguez ainda afirmou ter conversado com a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. O objetivo da conversa foi insistir na liberação de recursos da instituição.

"Conversei por telefone com a diretora do Fundo Monetário Internacional, a quem agradeço pela atenção e compreensão, para liberar recursos bloqueados da Venezuela que estão no Fundo."

A Venezuela possui no FMI 3,568 bilhões de Direitos Especiais de Saque (DES), equivalentes a aproximadamente US$ 5,1 bilhões. Esses recursos foram bloqueados porque o Fundo não reconheceu Maduro como presidente.

Contexto Político

Delcy Rodríguez era vice de Maduro e assumiu a presidência interina da Venezuela. A mudança ocorreu depois que o então líder venezuelano foi capturado em 3 de janeiro. A captura aconteceu durante uma operação militar dos Estados Unidos em Caracas. Ele foi levado para os EUA, onde é acusado de narcotráfico.