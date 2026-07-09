Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Terremotos na Venezuela: mortos sobem para 3.811 e Rodriguez pede por ouro retido na Inglaterra

O desastre afetou especialmente o Estado costeiro de La Guaira, onde mais de 800 edifícios foram atingidos, dos quais 190 desabaram completamente

Estadão Conteúdo

Pelo menos 3.811 pessoas morreram em consequência de dois terremotos que atingiram o norte da Venezuela há duas semanas. O balanço oficial foi divulgado pelo governo venezuelano nesta quarta-feira, 8. Os dados representam um aumento de 126 mortos em relação à última atualização, que registrou 3.685 vítimas na terça, 7.

Os abalos sísmicos consecutivos, de magnitudes 7,2 e 7,5, deixaram ainda 16.740 feridos e 17.907 desabrigados. Essas informações foram apresentadas em boletim lido pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.

O desastre afetou de forma significativa o Estado costeiro de La Guaira. Na região, mais de 800 edifícios foram atingidos, e 190 dessas construções desabaram completamente devido à força dos tremores.

Pedido de Liberação de Ouro

Também nesta quarta-feira, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, fez um apelo ao rei Charles III. Ela solicitou a liberação do ouro venezuelano das reservas internacionais, atualmente retido no Banco da Inglaterra.

O objetivo é que o governo local possa utilizar esses recursos no atendimento às vítimas dos terremotos. Lingotes de ouro da Venezuela, avaliados em US$ 1,9 bilhão, estão depositados no Banco da Inglaterra. A Justiça britânica já havia recusado ceder o controle desses recursos ao então governo de Nicolás Maduro, por considerá-lo ilegítimo.

"Decidi enviar uma carta ao rei da Inglaterra para que liberem o ouro que está retido no Banco da Inglaterra. Esse ouro pertence ao nosso povo. É para enfrentar as consequências do terremoto", declarou Delcy Rodríguez.

Apelos por Recursos Internacionais

Mais cedo, o chanceler Yván Gil também havia solicitado a liberação dos recursos da Venezuela que estão "bloqueados" no exterior. A Organização das Nações Unidas (ONU), por sua vez, tenta arrecadar quase US$ 300 milhões para auxiliar na recuperação do país.

Rodríguez ainda afirmou ter conversado com a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. O objetivo da conversa foi insistir na liberação de recursos da instituição.

"Conversei por telefone com a diretora do Fundo Monetário Internacional, a quem agradeço pela atenção e compreensão, para liberar recursos bloqueados da Venezuela que estão no Fundo."

A Venezuela possui no FMI 3,568 bilhões de Direitos Especiais de Saque (DES), equivalentes a aproximadamente US$ 5,1 bilhões. Esses recursos foram bloqueados porque o Fundo não reconheceu Maduro como presidente.

Contexto Político

Delcy Rodríguez era vice de Maduro e assumiu a presidência interina da Venezuela. A mudança ocorreu depois que o então líder venezuelano foi capturado em 3 de janeiro. A captura aconteceu durante uma operação militar dos Estados Unidos em Caracas. Ele foi levado para os EUA, onde é acusado de narcotráfico.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

VENEZUELA/TERREMOTOS/MORTES
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

MUNDO

Irã diz que a Europa deve ser responsabilizada por 'cumplicidade' com EUA e Israel na guerra

Irã acusa que países da Europa forneceram territórios, bases e infraestrutura

09.07.26 7h22

conflito

Trump diz que Irã entrou em contato querendo acordo após bombardeios dos EUA ao país

Trump chegou a comentar a resposta iraniana aos ataques dos EUA

08.07.26 22h07

Governo Trump inicia processo para retirar Síria da lista de países que apoiam o terrorismo

08.07.26 21h47

Trump diz que Espanha 'voltou atrás' e sinaliza retomada de relações após tensão na OTAN

08.07.26 21h36

MAIS LIDAS EM MUNDO

TAILÂNDIA

Imagens fortes! Criança de 11 anos atropela procissão budista e mata oito monges; veja o vídeo!

Menino teria saído de casa com a caminhonete da família sem autorização; outras dez pessoas ficaram feridas durante a peregrinação religiosa

02.07.26 8h21

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

que tal?

Fake news! Vídeo viral de 'ladrões' com fita não era punição, mas desafio de youtubers

Cenas que circularam como castigo a ladrões na Indonésia foram criadas por youtubers para viralizar em rede social

03.07.26 17h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda