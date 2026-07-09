EUA anunciam fim de nova onda de ataques ao Irã, que mirou 90 alvos militares

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) informou nesta quinta-feira (9) a conclusão de uma nova ofensiva militar contra o Irã, que havia sido iniciada na quarta-feira (8). A operação teve como objetivo declarado reduzir a capacidade iraniana de atacar navios no Estreito de Ormuz.

Em comunicado oficial, as forças americanas detalharam que aproximadamente 90 alvos militares foram atingidos na costa do Irã. Estes incluíram sistemas de defesa aérea, recursos de vigilância costeira e locais de armazenamento de mísseis e drones.

As ações também miraram capacidades navais e a infraestrutura logística militar iraniana. Esta ofensiva segue uma ação anterior, na qual as forças dos EUA já haviam atingido 80 alvos militares no país persa na véspera.

Centcom Reafirma Prontidão Militar

"As forças dos EUA permanecem vigilantes, letais e preparadas para executar operações determinadas pelo comandante-em-chefe", declarou o Centcom em seu comunicado. A declaração reforça a postura das tropas na região.