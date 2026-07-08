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Trump diz que Espanha 'voltou atrás' e sinaliza retomada de relações após tensão na OTAN

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na noite desta terça-feira, 8, a jornalistas que enfrentou atritos com a Espanha, mas afirmou que Madri recuou após ele ameaçar endurecer a relação comercial. Segundo o mandatário, o governo espanhol demonstrou disposição para se reaproximar de Washington.

Ao ser questionado sobre divergências com o premiê espanhol, Pedro Sánchez, e sobre a relação com líderes do Reino Unido e da Alemanha, Trump concentrou as críticas no governo espanhol. "A Espanha, eu diria, eu tive problemas com a Espanha, e ainda tenho. Mas hoje a Espanha voltou totalmente atrás. A Espanha foi muito generosa hoje", declarou.

Segundo o presidente, a mudança de postura teria ocorrido após pressão nas negociações. Trump afirmou que avisou que poderia interromper o diálogo caso as exigências financeiras não fossem atendidas. "Eu disse a eles que vou parar de negociar", disse, ao mencionar um pedido de muitos pagamentos, sem detalhar a que se referia. "E, se não tivessem atendido, nós nem conversaríamos com eles", completou.

Apesar de reconhecer o recuo, o republicano voltou a criticar a posição anterior de Madri. "Eles foram muito ruins. Eles se comportaram muito mal", afirmou.

Ainda assim, Trump descreveu um clima de convergência entre os aliados durante a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e disse ver sinais de reaproximação. "Houve uma grande unidade naquela sala hoje, na sala da Otan. Foi, na verdade, algo bem impressionante", disse. "Houve uma unidade e um espírito de união enormes", afirmou.

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