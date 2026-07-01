Policiais são presos por furtar dinheiro de vítimas de terremotos na Venezuela

Quatro policiais do Corpo de Investigações Científicas, Penais e Criminalísticas (CICPC) foram presos e expulsos da corporação na Venezuela. Eles são acusados de se apropriar de dinheiro e outros objetos de valor encontrados em escombros de prédios desabados no estado de La Guaira, norte do país.

A região foi uma das mais atingidas pelos terremotos da semana passada, que resultaram em milhares de mortos e mobilizam uma ampla operação de resgate e assistência humanitária.

Os agentes passaram a ser investigados após denúncias de que teriam se aproveitado das ações de busca para reter bens nas áreas atingidas, conforme o jornal El Diario. Um dos episódios ocorreu em Playa Grande.

Neste local, um policial foi filmado segurando cédulas de dólar enquanto era confrontado por moradores. Vizinhos o acusavam de tentar confiscar o dinheiro sob a justificativa de que seria "material de prova".

Repercussão e Punição

O diretor do CICPC, Douglas Rico, afirmou que os quatro agentes "se desviaram de suas funções" ao se apropriarem de objetos de valor durante as operações de emergência. A corporação informou que os policiais foram demitidos, presos e responderão a processo administrativo e judicial.

O ministro do Interior, Diosdado Cabello, também comentou o caso, afirmando que os envolvidos serão processados. Ele destacou que o governo adotará "tolerância zero" com agentes que utilizem o uniforme para cometer irregularidades em meio ao desastre.

Tragédia e Resgates

Enquanto isso, o número de vítimas dos terremotos continua aumentando. O balanço mais recente das autoridades venezuelanas indica que 1.943 pessoas morreram e 10.571 ficaram feridas desde os tremores de 24 de junho.

O governo informou que 6.461 sobreviventes já foram resgatados. Um dos resgates mais emblemáticos ocorreu nesta semana, quando uma equipe de busca e salvamento da Jordânia retirou com vida um menino de 3 anos, que permaneceu soterrado por seis dias.