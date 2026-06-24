Veja imagens do terremoto na Venezuela que provocou tremores em prédios de Belém

Imagens que circulam nas redes sociais mostram os impactos dos terremotos registrados na Venezuela na noite desta quarta-feira (24). Os vídeos registram moradores deixando prédios às pressas, estruturas danificadas e momentos de apreensão em diferentes cidades do país após os fortes abalos.

Os tremores também foram sentidos em partes do Brasil, incluindo os estados do Pará, Amapá e Amazonas. Em Belém, moradores de diversos bairros relataram vibrações em edifícios e deixaram apartamentos por precaução.

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Defesa Civil confirma tremores

A Defesa Civil confirmou que moradores de Belém sentiram tremores de terra. De acordo com o órgão, o fenômeno ocorreu em razão da propagação das ondas sísmicas provocadas por terremotos registrados na Venezuela e no Peru.

Em nota, a Defesa Civil informou que foram registrados eventos sísmicos em países da América do Sul, incluindo um terremoto de magnitude 7,1 na Venezuela e outro de magnitude 4,6 no Peru. Segundo o órgão, a propagação das ondas sísmicas fez com que os tremores fossem percebidos em alguns pontos de Belém.