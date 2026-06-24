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Veja imagens do terremoto na Venezuela que provocou tremores em prédios de Belém

Vídeos mostram momentos de tensão após os fortes abalos registrados na noite desta quarta-feira (24), que também foram percebidos em cidades do Norte do Brasil

Hannah Franco
fonte

Veja imagens do terremoto na Venezuela que provocou tremores em prédios de Belém (FEDERICO PARRA / AFP)

Imagens que circulam nas redes sociais mostram os impactos dos terremotos registrados na Venezuela na noite desta quarta-feira (24). Os vídeos registram moradores deixando prédios às pressas, estruturas danificadas e momentos de apreensão em diferentes cidades do país após os fortes abalos.

Os tremores também foram sentidos em partes do Brasil, incluindo os estados do Pará, Amapá e Amazonas. Em Belém, moradores de diversos bairros relataram vibrações em edifícios e deixaram apartamentos por precaução.

VEJA MAIS

image Relembre tremor de terra em Belém após terremoto na Venezuela em 2018
Nesta quarta-feira (24), moradores da capital paraense relataram abalos supostamente provocados por sismos na Venezuela

image Defesa Civil confirma tremor de terra sentido em Belém após terremotos na Venezuela e no Peru
O órgão destacou ainda que novas informações serão divulgadas pelos canais oficiais assim que houver atualização sobre a situação

Defesa Civil confirma tremores

A Defesa Civil confirmou que moradores de Belém sentiram tremores de terra. De acordo com o órgão, o fenômeno ocorreu em razão da propagação das ondas sísmicas provocadas por terremotos registrados na Venezuela e no Peru.

Em nota, a Defesa Civil informou que foram registrados eventos sísmicos em países da América do Sul, incluindo um terremoto de magnitude 7,1 na Venezuela e outro de magnitude 4,6 no Peru. Segundo o órgão, a propagação das ondas sísmicas fez com que os tremores fossem percebidos em alguns pontos de Belém.

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