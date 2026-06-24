Defesa Civil confirma tremor de terra sentido em Belém após terremotos na Venezuela e no Peru

A Defesa Civil confirmou que moradores de Belém sentiram tremores de terra na tarde desta quarta-feira (24). De acordo com o órgão, o fenômeno ocorreu em razão da propagação das ondas sísmicas provocadas por terremotos registrados na Venezuela e no Peru.

No início da noite, a reportagem recebeu relatos de moradores de diferentes bairros da capital paraense. Na Pedreira, moradores de um edifício localizado na avenida Curuzu, entre a travessa Marquês de Herval e a avenida Pedro Miranda, afirmaram ter sentido um forte abalo na estrutura do prédio. Também houve relatos semelhantes nos bairros da Cremação e Umarizal.

Em nota, a Defesa Civil informou que foram registrados eventos sísmicos em países da América do Sul, incluindo um terremoto de magnitude 7,1 na Venezuela e outro de magnitude 4,6 no Peru. Segundo o órgão, a propagação das ondas sísmicas fez com que os tremores fossem percebidos em alguns pontos de Belém.

A Defesa Civil orientou que a população mantenha a calma e informou que está em contato permanente com o laboratório de sismologia da Defesa Civil Nacional e com os órgãos de monitoramento para acompanhar, em tempo real, a evolução do evento e avaliar qualquer possível impacto para a região.

O órgão destacou ainda que novas informações serão divulgadas pelos canais oficiais assim que houver atualização sobre a situação.