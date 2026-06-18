Onde assistir Brasil x Haiti em Belém? Veja locais para acompanhar o jogo da Copa do Mundo

O segundo jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 promete movimentar Belém nesta sexta-feira (19). O confronto contra o Haiti, válido pela segunda rodada do Grupo C, será transmitido em diversos espaços públicos da capital paraense, que terão programação especial para reunir os torcedores.

A partida está marcada para as 21h30 (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos. Em Belém, locais como Estação das Docas, Aldeia Amazônica e Mercado de São Brás receberão o público com telões, atrações musicais e entrada gratuita. Confira os detalhes.

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Brasil x Haiti

Copa do Mundo 2026 – 2ª rodada do Grupo C

Data: Sexta-feira, 19 de junho de 2026

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)

⚽ Estação das Docas

Arena Estação terá telões e apresentação da DJ Avarney antes da partida entre Brasil e Haiti. (Agência Belém)

A Arena Estação volta a receber os torcedores para acompanhar a Seleção Brasileira em clima de arquibancada. Os telões serão instalados nos Armazéns 1 e 2 e também na área externa do complexo.

Antes da partida, a programação contará com apresentação da DJ Avarney, a partir das 19h30. O público também poderá aproveitar os restaurantes e quiosques da Estação durante toda a noite.

📍 Endereço: Boulevard Castilhos França, bairro da Campina

🕒 Horário: A partir das 19h30

🎉 Programação: DJ Avarney e transmissão de Brasil x Haiti

⚽ Aldeia Amazônica

Projeto "Belém na Copa" reúne torcedores com transmissão do jogo, atrações musicais e show da Banda Pirô. (Agência Belém)

A Prefeitura de Belém promove mais uma edição do projeto "Belém na Copa", com programação especial na Aldeia Amazônica nos dias de jogos da Seleção Brasileira.

Além do telão para transmissão da partida, o espaço contará com atrações musicais antes e depois do confronto.

📍 Endereço: Aldeia Amazônica David Miguel, bairro da Pedreira

🕒 Horário: A partir das 17h30

Programação

17h30 – Abertura do "Belém na Copa"

19h – Escócia x Marrocos

19h – DJ Dieguinho

21h30 – Brasil x Haiti

23h30 – Show da Banda Pirô

⚽ Mercado de São Brás

Pavilhão Sul será um dos pontos oficiais para acompanhar Brasil x Haiti em clima de arquibancada. (Agência Belém)

Outro ponto oficial para assistir ao jogo será o Mercado de São Brás. O Pavilhão Sul receberá os torcedores a partir das 19h, com telão e estrutura preparada para acompanhar a partida.

O espaço faz parte do projeto "Belém na Copa" e transmitirá todos os jogos do Mundial durante a competição.

📍 Endereço: Avenida Almirante Barroso, bairro de São Brás

🕒 Horário: A partir das 19h

🎉 Programação: Transmissão de Brasil x Haiti