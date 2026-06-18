Copa de 2026: jogo do Brasil x Haiti altera funcionamento de serviços na Grande Belém na sexta (18)
Por conta do jogo, alguns serviços terão funcionamento especial, com ampliação ou redução dos horários
Após empatar por 1 a 1 com o Marrocos na estreia, a Seleção Brasileira volta a campo pelo Grupo C da Copa do Mundo 2026 nesta sexta-feira (19). O adversário será o Haiti, em partida marcada para às 21h30 (horário de Brasília). Por conta do jogo, alguns serviços terão funcionamento especial, com ampliação ou redução dos horários. Confira abaixo o que irá mudar:
Saúde
Segundo a Secretaria de Estado da Saúde do Pará (Sespa), as Unidades de Saúde vão funcionar normalmente e seguem em regime de plantão de urgência e emergência.
Lazer
A Organização Social Pará 2000 informa que os complexos turísticos e ambientais sob sua administração funcionarão normalmente durante os jogos da seleção brasileira na primeira fase da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2026.
Mangal das Garças
Horário: 8h às 18h
Endereço: R. Carneiro da Rocha, s/n - Cidade Velha, Belém - PA, 66020-160
Estação das Docas
Durante o período da Copa, o complexo receberá a Arena Estação, espaço preparado para a transmissão das partidas em cinco telões, 4 deles distribuídos pelos armazéns e um na orla, oferecendo ao público uma experiência especial para acompanhar os jogos.
Horário: 10h à 1h
Endereço: Av. Mal. Hermes, S/N - Campina, Belém - PA, 66010-020
Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna
Horário: 6h às 17h
Endereço: Av. João Paulo II, S/N - Curió-Utinga, Belém - PA, 66610-770
Lojas e Comércio
Segundo o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas), as lojas e o comércio podem funcionar normalmente. Cada empresa decide sobre eventuais ajustes no horário.
Supermercados
Segundo a Associação Paraense de Supermercados (ASPAS), os supermercados funcionam com horário a critério de cada empresa. Algumas lojas podem fechar meia hora antes do jogo.
Supermercados Líder
Funcionamento: até 20h30
Lojas 24h: retorno após o término do jogo
Shopping Centers
Shopping Boulevard
Lojas e Quiosques - abertura em horário normal: 10h às 22h.
Fechamento facultativo - 1 hora antes do início da partida. Não haverá reabertura.
Praça de alimentação e Restaurantes: 10h às 22h durante todo o período, incluindo o horário do jogo.
Shopping Bosque Grão-Pará
Lojas e quiosques - 10h às 20h30
Praça de alimentação e lazer - facultativo
Restaurantes - facultativo
Cinema e academia - conforme a programação
Parque Shopping Belém
• Lojas: 10h às 20h30
• Praça de alimentação e lazer: 10h às 20h30
• Restaurantes: 11h às 23h
O shopping encerrará suas atividades uma hora antes do início das partidas, sem reabertura após os jogos. As lojas e a praça de alimentação permanecerão fechadas durante o horário das partidas. Os restaurantes poderão permanecer abertos exclusivamente para atendimento dos clientes que já estiverem no estabelecimento para assistir aos jogos.
Shopping Pátio Belém
Lojas: 10h às 20h30
Restaurantes: 12h às 23h
Smart Fit: 6h às 20h30
Cinema: conforme programaçã9o
Haverá transmissão nos telões da Praça de Alimentação. A entrada é permitida apenas até o início das partidas
Shopping Metrópole Ananindeua
Lojas e quiosques
10h às 20h30
Sem reabertura após o jogo
Restaurantes
Horário normal de funcionamento
Praça de alimentação
10h às 20h30 – obrigatório
Funcionamento facultativo das 20h30 às 22h
Cinema
Conforme programação
Shopping Castanheira
Praça de alimentação: 10h às 18h
Lojas: 10h às 18h
Tio Armênio: normal
Diante dos horários dos jogos da seleção brasileira na Copa de 2026, durante a primeira fase dos jogos do Brasil, o Castanheira Shopping encerrará suas atividades 1 (uma) hora antes do início de cada partida, sem reabertura após os jogos.
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