Copa de 2026: jogo do Brasil x Haiti altera funcionamento de serviços na Grande Belém na sexta (18)

Após empatar por 1 a 1 com o Marrocos na estreia, a Seleção Brasileira volta a campo pelo Grupo C da Copa do Mundo 2026 nesta sexta-feira (19). O adversário será o Haiti, em partida marcada para às 21h30 (horário de Brasília). Por conta do jogo, alguns serviços terão funcionamento especial, com ampliação ou redução dos horários. Confira abaixo o que irá mudar:

Saúde

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde do Pará (Sespa), as Unidades de Saúde vão funcionar normalmente e seguem em regime de plantão de urgência e emergência.

Lazer

A Organização Social Pará 2000 informa que os complexos turísticos e ambientais sob sua administração funcionarão normalmente durante os jogos da seleção brasileira na primeira fase da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2026.

Mangal das Garças

Horário: 8h às 18h

Endereço: R. Carneiro da Rocha, s/n - Cidade Velha, Belém - PA, 66020-160

Estação das Docas

Durante o período da Copa, o complexo receberá a Arena Estação, espaço preparado para a transmissão das partidas em cinco telões, 4 deles distribuídos pelos armazéns e um na orla, oferecendo ao público uma experiência especial para acompanhar os jogos.

Horário: 10h à 1h

Endereço: Av. Mal. Hermes, S/N - Campina, Belém - PA, 66010-020

Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna

Horário: 6h às 17h

Endereço: Av. João Paulo II, S/N - Curió-Utinga, Belém - PA, 66610-770

Lojas e Comércio

Segundo o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas), as lojas e o comércio podem funcionar normalmente. Cada empresa decide sobre eventuais ajustes no horário.

Supermercados

Segundo a Associação Paraense de Supermercados (ASPAS), os supermercados funcionam com horário a critério de cada empresa. Algumas lojas podem fechar meia hora antes do jogo.

Supermercados Líder

Funcionamento: até 20h30

Lojas 24h: retorno após o término do jogo

Shopping Centers

Shopping Boulevard

Lojas e Quiosques - abertura em horário normal: 10h às 22h.

Fechamento facultativo - 1 hora antes do início da partida. Não haverá reabertura.

Praça de alimentação e Restaurantes: 10h às 22h durante todo o período, incluindo o horário do jogo.

Shopping Bosque Grão-Pará

Lojas e quiosques - 10h às 20h30

Praça de alimentação e lazer - facultativo

Restaurantes - facultativo

Cinema e academia - conforme a programação

Parque Shopping Belém

• Lojas: 10h às 20h30

• Praça de alimentação e lazer: 10h às 20h30

• Restaurantes: 11h às 23h

O shopping encerrará suas atividades uma hora antes do início das partidas, sem reabertura após os jogos. As lojas e a praça de alimentação permanecerão fechadas durante o horário das partidas. Os restaurantes poderão permanecer abertos exclusivamente para atendimento dos clientes que já estiverem no estabelecimento para assistir aos jogos.

Shopping Pátio Belém

Lojas: 10h às 20h30

Restaurantes: 12h às 23h

Smart Fit: 6h às 20h30

Cinema: conforme programaçã9o

Haverá transmissão nos telões da Praça de Alimentação. A entrada é permitida apenas até o início das partidas

Shopping Metrópole Ananindeua

Lojas e quiosques

10h às 20h30

Sem reabertura após o jogo

Restaurantes

Horário normal de funcionamento

Praça de alimentação

10h às 20h30 – obrigatório

Funcionamento facultativo das 20h30 às 22h

Cinema

Conforme programação

Shopping Castanheira

Praça de alimentação: 10h às 18h

Lojas: 10h às 18h

Tio Armênio: normal

Diante dos horários dos jogos da seleção brasileira na Copa de 2026, durante a primeira fase dos jogos do Brasil, o Castanheira Shopping encerrará suas atividades 1 (uma) hora antes do início de cada partida, sem reabertura após os jogos.