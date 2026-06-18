Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Copa de 2026: jogo do Brasil x Haiti altera funcionamento de serviços na Grande Belém na sexta (18)

Por conta do jogo, alguns serviços terão funcionamento especial, com ampliação ou redução dos horários

O Liberal
fonte

Taça da Copa do Mundo FIFA 2026 (Reprodução/Fifa)

Após empatar por 1 a 1 com o Marrocos na estreia, a Seleção Brasileira volta a campo pelo Grupo C da Copa do Mundo 2026 nesta sexta-feira (19). O adversário será o Haiti, em partida marcada para às 21h30 (horário de Brasília). Por conta do jogo, alguns serviços terão funcionamento especial, com ampliação ou redução dos horários. Confira abaixo o que irá mudar:

Saúde

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde do Pará (Sespa), as Unidades de Saúde vão funcionar normalmente e seguem em regime de plantão de urgência e emergência.

Lazer

A Organização Social Pará 2000 informa que os complexos turísticos e ambientais sob sua administração funcionarão normalmente durante os jogos da seleção brasileira na primeira fase da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2026.

Mangal das Garças

Horário: 8h às 18h
Endereço: R. Carneiro da Rocha, s/n - Cidade Velha, Belém - PA, 66020-160

Estação das Docas

Durante o período da Copa, o complexo receberá a Arena Estação, espaço preparado para a transmissão das partidas em cinco telões, 4 deles distribuídos pelos armazéns e  um na orla, oferecendo ao público uma experiência especial para acompanhar os jogos.

Horário: 10h à 1h 
Endereço: Av. Mal. Hermes, S/N - Campina, Belém - PA, 66010-020

Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna

Horário: 6h às 17h
Endereço: Av. João Paulo II, S/N - Curió-Utinga, Belém - PA, 66610-770

Lojas e Comércio

Segundo o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas), as lojas e o comércio podem funcionar normalmente. Cada empresa decide sobre eventuais ajustes no horário.

Supermercados

Segundo a Associação Paraense de Supermercados (ASPAS), os supermercados funcionam com horário a critério de cada empresa. Algumas lojas podem fechar meia hora antes do jogo.

Supermercados Líder

Funcionamento: até 20h30
Lojas 24h: retorno após o término do jogo

Shopping Centers

Shopping Boulevard

Lojas e Quiosques - abertura em horário normal: 10h às 22h.
Fechamento facultativo - 1 hora antes do início da partida. Não haverá reabertura.
Praça de alimentação e Restaurantes: 10h às 22h durante todo o período, incluindo o horário do jogo.

Shopping Bosque Grão-Pará

Lojas e quiosques - 10h às 20h30
Praça de alimentação e lazer - facultativo
Restaurantes - facultativo
Cinema e academia - conforme a programação

Parque Shopping Belém

• Lojas: 10h às 20h30
• Praça de alimentação e lazer: 10h às 20h30
• Restaurantes: 11h às 23h

O shopping encerrará suas atividades uma hora antes do início das partidas, sem reabertura após os jogos. As lojas e a praça de alimentação permanecerão fechadas durante o horário das partidas. Os restaurantes poderão permanecer abertos exclusivamente para atendimento dos clientes que já estiverem no estabelecimento para assistir aos jogos.

Shopping Pátio Belém

Lojas: 10h às 20h30
Restaurantes: 12h às 23h
Smart Fit: 6h às 20h30
Cinema: conforme programaçã9o

Haverá transmissão nos telões da Praça de Alimentação. A entrada é permitida apenas até o início das partidas

Shopping Metrópole Ananindeua

Lojas e quiosques
10h às 20h30
Sem reabertura após o jogo

Restaurantes
Horário normal de funcionamento

Praça de alimentação
10h às 20h30 – obrigatório
Funcionamento facultativo das 20h30 às 22h

Cinema
Conforme programação

Shopping Castanheira

Praça de alimentação: 10h às 18h
Lojas: 10h às 18h
Tio Armênio: normal

Diante dos horários dos jogos da seleção brasileira na Copa de 2026, durante a primeira fase dos jogos do Brasil, o Castanheira Shopping encerrará suas atividades 1 (uma) hora antes do início de cada partida, sem reabertura após os jogos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Copa de 2026

Seleção Brasileira

abre e fecha

funcionamento no jogo do brasil

grande belém

Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

POLÍCIA

Operação ‘Escudo Feminino’ mobiliza mais de 1,7 mil agentes contra violência à mulher no Pará

A terceira fase da ação iniciou nesta quinta-feira (18/6) e vai até sexta (19/6). Nas duas anteriores, foram registradas 64 prisões e mais de 3,6 mil atendimentos a mulheres em todo o estado

18.06.26 13h29

TERMINAL

Estrangeira vive no Aeroporto Internacional de Belém após problemas com passaporte

Fatmata Sessai, de 56 anos, de Serra Leoa, dorme no chão por não ter recursos para hospedagem ou para voltar para seu país

17.06.26 23h56

NEGOCIAÇÃO

Grupo Daabon assume controle das operações da Agropalma no Pará

A aquisição inclui áreas de cultivo e reserva florestal, seis unidades de extração em Tailândia e a refinaria de Belém, que continuará operando sob a marca Agropalma.

17.06.26 18h10

BEM-ESTAR ANIMAL

Comercialização de animais tem novas regras em lei sancionada no Pará; entenda

Nova norma estadual proíbe venda em eventos de rua e exige idade mínima de 120 dias para cães e gatos

17.06.26 14h49

MAIS LIDAS EM PARÁ

Expediente

Governo do Pará altera expediente em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo; veja os horários

Decreto prevê que áreas essenciais, como saúde e segurança pública, mantenham escalas de serviço para garantir o atendimento à população

16.06.26 11h02

PARÁ

Tucuruí registra quatro tremores de terra em três dias; reunião para discutir o tema é remarcada

Dados do Centro de Sismologia da USP apontam abalos de até 3,5 na escala Richter entre os dias 11 e 13 de junho

15.06.26 16h28

VIRALIZOU

VÍDEO: influenciador paraense cria 'Campeonato de Farmar Aura' em Cametá

Evento criado pelo criador de conteúdo Almeida Gabriel promete eleger o "Rei da Aura"

15.06.26 21h23

TRÂNSITO

Obras do sexto viaduto provocam novas interdições na avenida João Paulo II

Mudanças no trânsito ocorrem nos dias 16 e 18 de junho e devem permanecer ao longo de julho para avanço das obras na Região Metropolitana de Belém

16.06.26 17h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda