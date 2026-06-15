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VÍDEO: influenciador paraense cria 'Campeonato de Farmar Aura' em Cametá

Evento criado pelo criador de conteúdo Almeida Gabriel promete eleger o "Rei da Aura"

Hannah Franco
fonte

Quem tem mais aura? Campeonato inusitado movimenta redes sociais em Cametá (Instagram/@o_bigode_oficial)

Uma competição diferente de tudo o que costuma acontecer em Cametá, no nordeste do Pará, vem chamando atenção nas redes sociais. O influenciador digital Almeida Gabriel anunciou a realização do 1º Campeonato de Farmar Aura, evento que vai reunir participantes em uma disputa inusitada para escolher quem possui mais presença, estilo e carisma.

Marcado para este sábado (20) na Praça das Mercês, em frente ao Colégio INSA, o campeonato tem como proposta transformar em competição uma das expressões mais populares entre os jovens nas redes sociais: "farmar aura".

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Conhecido pelos vídeos de humor em que aparece justamente "farmando aura", Almeida Gabriel divulgou o evento em suas redes com uma convocação bem-humorada.

"Se você acha que tem presença e chega num lugar congelando o ambiente só com a sua postura, a sua hora é agora", afirmou o influenciador no vídeo de divulgação.

O vencedor receberá o título simbólico de "Rei da Aura de Cametá". Segundo a organização, não haverá inscrição antecipada. Os interessados devem comparecer ao local do evento no dia da disputa para participar da brincadeira.

O que significa "farmar aura"?

Popularizada principalmente entre integrantes das gerações Z e Alfa, a expressão "farmar aura" surgiu a partir da linguagem dos jogos eletrônicos. O termo "farmar" significa acumular pontos ou recursos, enquanto "aura" faz referência à imagem, presença ou carisma que uma pessoa transmite.

Na prática, a gíria é utilizada para descrever situações em que alguém realiza ações consideradas estilosas, marcantes ou admiradas pelo público, aumentando sua reputação social de forma espontânea ou proposital.

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