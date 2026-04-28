O que é 'farmar aura'? Entenda a gíria popular entre a geração Alpha

Já "farmou a sua aura" hoje? Quem acompanha o universo das redes sociais ou convive com adolescentes da Geração Z (nascidos entre 1997 e 2009) e da Geração Alpha (a partir de 2010) provavelmente já se deparou com a expressão “farmar aura”, uma das gírias que mais ganharam força no início de 2026.

À primeira vista, o termo pode soar estranho. A expressão combina linguagem dos jogos eletrônicos com comportamentos típicos das redes sociais, refletindo a forma como os jovens interpretam reputação, estilo e influência.

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O que é farmar aura?

O verbo “farmar” tem origem no universo dos games, como Minecraft, World of Warcraft e Fortnite. Nesses jogos, “farmar” significa repetir ações para acumular recursos, pontos ou experiência ao longo do tempo. O termo vem de “farm”, que em inglês significa “fazenda”, numa analogia ao ato de “cultivar” ganhos de forma contínua.

O termo "aura" é entendido como o carisma, a presença, a energia que uma pessoa transmite. Dentro desse contexto, “farmar aura” virou uma expressão popular para definir o comportamento de quem busca, de forma intencional ou não, construir uma imagem mais interessante, estilosa ou admirada. É como se a pessoa estivesse, aos poucos, “acumulando pontos” de relevância social, especialmente nas redes sociais.

E você, o que acha?

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)