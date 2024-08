Entenda o que significa 'pai d’égua', 'pavulagem', 'de rocha' e 'endoida' no Pará

Na questão de gírias, os paraenses possuem um dos vocabulários mais ricos entre os brasileiros. As expressões populares já fazem parte do patrimônio cultural dos moradores do estado e estão presentes em todo o Pará, de Belém ao Baixo Amazonas.

Entres “éguas” e “pavulgens”, esse jeitinho de se comunicar contamina os visitantes o estado. Por isso, confira o que significam algumas das expressões que não podem faltar no seu dicionário paraense.

Pai d’égua

Sendo um dos termos mais usados entre os paraenses, "pai d'égua" é uma expressão usada para definir uma coisa ótima, fenomenal, excelente, nota dez, nota mil e por aí vai.

Exemplo: “Aquele jogo foi Pai d’égua!”, “Égua, mano! Que comida pai d'égua!”

Di rocha ou de rocha

Típica do interior do estado, apesar de parecer, "de rocha" não tem nada a ver com pedras. O regionalismo, na verdade, serve para expressar a veracidade ou certeza de algo. Tem o mesmo dignificado que "de verdade", "para valer", "com certeza", "pode crer".

Ex.: “Aquela história lá do fulano é de rocha mesmo?”, “De rocha, mano!”

Pavulagem

Segundo o dicionário, "pavulagem" é um neologismo que vem da palavra "pavão", que significa bonito e pomposo. No Pará, o termo é sinônimo para alguém metido, presunçoso e convencido. Serve para definir aquela pessoa que “gosta de aparecer”.

Ex.: “Aquele mana lá está cheia de pavulagem”, “Tem que ver como a Jamily tá agora que passou no concurso, só pavulagem!”.

Endoida ou endoidar

Para o resto do país, “endoidar” significa ficar louco, perder o juízo ou dizer coisas sem sentido. Para os paraenses, no entanto, a gíria é sinônimo de “festejar intensamente” ou ter uma experiência intensa e emocionante. Nas festas de aparelhagem, típicas da região, é comum gritar para o DJ, por exemplo, “endoida” acompanhada de um palavrão.

Ex.: "Mano, vou endoidar nesse show no Mangueirão".

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)