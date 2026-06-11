Terremoto de magnitude 3,5 atinge Tucuruí e assusta moradores durante a madrugada desta quinta (11)

O Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP) confirmou a ocorrência de um terremoto de magnitude 3,5 em Tucuruí, no sudeste do Pará, na madrugada desta quinta-feira (11). O abalo sísmico foi registrado às 3h55 (horário de Brasília) e ocorreu após uma série de relatos de moradores que afirmaram ter sentido tremores e ouvido fortes estrondos durante a madrugada.

Segundo o órgão, além do evento principal, outros dois tremores menores foram identificados na região às 3h58 e às 4h17. Os registros ajudam a explicar os relatos feitos por moradores de diversos bairros da cidade, que descreveram vibrações em residências e sons semelhantes a trovões.

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Em nota, o Centro de Sismologia da USP informou que "foi confirmada a ocorrência de um terremoto em Tucuruí-PA às 03h55min, com magnitude 3,5 mR". O órgão destacou ainda que "tremores dessa magnitude raramente causam danos significativos, mas são suficientemente intensos para serem percebidos por pessoas próximas ao epicentro".

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento em que moradores registram os estrondos e os tremores. Em algumas gravações, é possível ouvir cães latindo logo após os ruídos. Os relatos apontam que os primeiros abalos foram sentidos por volta de 1h14, antes dos registros confirmados pelos equipamentos de monitoramento.

Além do susto, começam a surgir os primeiros registros de prejuízos materiais. Um morador do bairro Park dos Buritis divulgou imagens de uma janela de vidro estilhaçada após os tremores. Segundo o relato, a vibração provocada pelo abalo teria causado a quebra do material. Até o momento, não há registro de feridos.

Defesa Civil acompanha situação

Após os relatos da população, a Defesa Civil Municipal de Tucuruí informou que está acompanhando o caso em conjunto com outros órgãos e especialistas. Em comunicado, o órgão afirmou que "as informações sobre os tremores percebidos no município estão sendo repassadas à Defesa Civil Estadual, que neste momento está em reunião com especialistas da UFPA para avaliar o fenômeno e identificar suas possíveis causas".

A Defesa Civil também informou que mantém contato com a empresa responsável pela Usina Hidrelétrica de Tucuruí para obter dados complementares sobre os eventos sísmicos. Segundo a nota, a concessionária possui "sistema e sala de monitoramento com equipamentos sismográficos capazes de fornecer dados mais precisos sobre os registros observados".

O Centro de Sismologia da USP informou que segue monitorando a atividade sísmica na região. De acordo com os especialistas, terremotos de magnitude entre 2 e 3 ocorrem com frequência em diferentes áreas do Brasil, enquanto eventos acima de magnitude 3, embora menos comuns, também são registrados periodicamente no país. As causas do fenômeno ainda estão sendo avaliadas pelas autoridades e instituições responsáveis pelo monitoramento geológico.