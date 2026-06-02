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Governo do Japão abre inscrições para bolsas de estudo de ensino superior e cursos técnicos; confira

Os candidatos aprovados terão a oportunidade de ir ao Japão para formação acadêmica

O Liberal
fonte

O prazo de inscrição é até o dia 26 de junho. (Foto: Pexels)

Estão abertas as inscrições para bolsas de estudos em universidades japonesas nas modalidades graduação, escola técnica superior e cursos profissionalizantes, oferecidas para brasileiros pelo Governo do Japão, através do Ministério da Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia (MEXT). Os candidatos aprovados contarão com alguns benefícios, como passagem de ida e volta para o Japão, isenção de taxas acadêmicas e uma ajuda de custo de aproximadamente 3.672,92 reais mensais (valores sujeitos à alterações).

Caso venham a serem aprovados no processo seletivo e no exame de admissão da universidade japonesa, os candidatos terão a chance de obter diploma de bacharel, no caso da graduação; diploma de associado, no caso de escola técnica; ou certificado de conclusão de curso, no caso de curso profissionalizante.

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O prazo de inscrição é até o dia 26 de junho. Após o período de inscrição, os candidatos serão notificados por e-mail, caso a documentação esteja de acordo com os requisitos de avaliação da banca examinadora, e se foram selecionados ou não para a próxima fase. Eles poderão então realizar uma prova escrita no dia 07 de julho, presencialmente, em Belém.

Aqueles que obtiverem nota suficiente na prova serão selecionados para uma entrevista, também presencial e em Belém. Os candidatos que forem aprovados ao final do processo seletivo terão seus documentos enviados ao MEXT para análise e, caso sejam aceitos por alguma universidade, terão a oportunidade de ir ao Japão para sua formação acadêmica.

Serviço

Inscrições para bolsas de estudos MEXT no Japão

Modalidades: graduação, escola técnica superior e cursos profissionalizantes
Até quando se inscrever: 26 de junho
Onde se inscrever: https://www.belem.br.emb-japan.go.jp/itpr_pt/bolsas_de_estudo.html

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