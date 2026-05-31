Jornalista Carlos Mendes é velado e enterrado em Belém; veja locais e horários

O jornalista paraense Carlos Mendes, que faleceu neste domingo (31) às 9h, terá seu velório na Capela Max Domini, localizada em frente ao Cemitério Santa Isabel, a partir das 15h também deste domingo. O cortejo fúnebre está previsto para a segunda-feira (01), às 8h, partindo da capela em direção ao crematório do Cemitério Max Domini, no município de Marituba.

O jornalista Carlos Mendes tratava um câncer há 12 anos. Ele estava internado após a descoberta de um tumor cerebral.

Luta contra o câncer e complicações de saúde

Carlos Mendes havia sido submetido a uma cirurgia para remoção do tumor cerebral. No entanto, o jornalista enfrentou complicações de saúde após o procedimento.

Ele adquiriu uma infecção hospitalar, que resultou em insuficiência renal crônica no único rim que possuía. O outro rim já havia sido perdido anteriormente, devido ao câncer.

Destaque na cobertura da Operação Prato e OVNIs

Ao longo de sua trajetória profissional, Carlos Mendes ganhou destaque nacional por suas reportagens especiais. Ele se notabilizou, em particular, pela cobertura da Operação Prato.

A operação foi conduzida pelas Forças Armadas e tinha como objetivo investigar fenômenos ufológicos. Estes ocorreram na região do município de Colares, no Pará.

Carlos Mendes também é autor do livro 'Luzes do Medo - Relato de um Repórter na Operação Prato'. A obra detalha relatos sobre aparições de Objetos Voadores Não Identificados (OVNIs) no Pará.