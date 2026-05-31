Morre o jornalista paraense Carlos Mendes, aos 76 anos

O jornalista paraense Carlos Mendes, nome de referência no jornalismo do Pará, morreu na manhã deste domingo (31/5), às 9 horas, aos 76 anos. Ele lutava contra um câncer há 12 anos e estava internado após a descoberta de um tumor cerebral.

Mendes havia sido submetido a uma cirurgia para retirada do tumor, mas, em seguida, enfrentou complicações de saúde. Ele adquiriu uma infecção hospitalar que resultou em insuficiência renal crônica no único rim que possuía, já que o outro havia sido perdido devido ao câncer.

Cobertura da Operação Prato marcou carreira

Ao longo de sua trajetória, Carlos Mendes ganhou destaque nacional por reportagens especiais, com ênfase em sua cobertura sobre a Operação Prato. Esta operação foi realizada pelas Forças Armadas para investigar fenômenos ufológicos na região do município de Colares, no Pará.

O jornalista também lançou o livro 'Luzes do Medo - Relato de um Repórter na Operação Prato', que detalha relatos sobre aparições de Objetos Voadores Não Identificados (OVNIs) no Pará.

Manifestações de pesar

O Sindicato de Jornalistas no Estado do Pará (SINJOR-PA) emitiu nota de pesar pelo falecimento de Carlos Augusto Serra Mendes, ocorrido na manhã deste domingo, 31 de maio. A entidade ressaltou a atuação do jornalista em importantes veículos de comunicação.

Mendes foi repórter especial do Diário do Pará e correspondente em Belém do jornal O Estado de S. Paulo. Ele também fundou o portal Ver-o-Fato e o programa 'Linha de Tiro'.

O SINJOR-PA expressou ainda suas sinceras condolências, solidarizando-se com familiares, amigos, colegas de profissão e admiradores neste momento de dor.

O ex-prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, também se manifestou, lamentando a perda do jornalista. Em sua mensagem, Rodrigues destacou a vida de Carlos Mendes dedicada ao jornalismo, atuando como repórter em grandes jornais do Pará e correspondente do O Estado de S. Paulo.

Ele lembrou que, em 2023, como prefeito, teve a honra de conceder a Carlos Mendes a Medalha Francisca Caldeira Castelo Branco, a maior comenda de Belém, em reconhecimento à sua importante contribuição social como jornalista.

Edmilson Rodrigues finalizou expressando seu abraço "amoroso à sua esposa, filhos, netos e demais familiares e amigos".