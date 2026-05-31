Inovação e facilidade: os novos serviços dos Cartórios de Protesto disponíveis para os paraenses

A forma de lidar com a recuperação de crédito e a segurança financeira mudou. Hoje, os Cartórios de Protesto oferecem ferramentas ágeis, tecnológicas e acessíveis para cidadãos e empresas em Belém e em todo o Estado do Pará. Com foco em facilitar a vida da população e garantir segurança jurídica, os novos serviços trazem mais inteligência de dados, praticidade e até mesmo gratuidade.

Conheça as principais inovações que já estão à disposição do público:

Fator Protesto: Inteligência e Segurança nos Negócios

Na hora de fazer negócios, fatores como confiança, histórico e capacidade de honrar compromissos são essenciais. Para suprir a necessidade do mercado por conhecer a real reputação financeira dos clientes, foi criado o Fator Protesto.

Essa ferramenta oferece um diferencial único: o acesso direto e rápido a informações oficiais e com fé pública, diretamente dos cartórios de protesto. É aqui que mora um detalhe crucial para o mercado: as informações do protesto não estão disponíveis para os bureaus de crédito tradicionais. Ou seja, ao depender de intermediários, muitas empresas acabam operando sem o cenário completo, assumindo riscos desnecessários.

Com o Fator Protesto, você elimina esses intermediários e chega diretamente às informações que precisa. O sistema reúne dados sobre dívidas protestadas de um CPF ou CNPJ em um só lugar com tecnologia de dados avançada. Essa exclusividade reforça que deve haver extrema cautela na concessão de crédito para devedores. Ter acesso direto a essas informações com validade jurídica é a única forma de identificar inadimplentes com precisão e proteger a saúde financeira do seu negócio.

Monitoramento constante com o "Avise-me"

Para quem deseja se prevenir e ter controle absoluto sobre o próprio nome ou o de sua empresa, foi criado o serviço Avise-me. Trata-se de uma ferramenta de monitoramento que notifica o usuário previamente — via SMS ou e-mail — caso seja registrada a entrada de algum título para protesto em seu CPF ou CNPJ. É a tranquilidade de poder agir e regularizar a situação antes mesmo de o protesto ser efetivado.

Consulta Gratuita na Cenprot

Saber se há restrições no seu nome nunca foi tão simples. Através da Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados (Cenprot), qualquer cidadão ou empresa pode consultar a existência de protestos de forma totalmente online e sem custos.

Basta acessar o site nacional, digitar o CPF ou CNPJ e descobrir na hora se consta alguma pendência financeira formalizada.

Gratuidade para o credor no Protesto de Títulos

Você sabia que cobrar uma dívida legalmente através do cartório ficou muito mais acessível? Atualmente, o envio de títulos para protesto (como cheques, notas promissórias, boletos não pagos e contratos) é gratuito para o credor.

Neste modelo de postergação, as taxas do cartório são pagas pelo devedor no momento em que ele comparecer para quitar a dívida. O credor só arcará com as custas do cartório caso opte por solicitar a desistência do protesto antes da sua finalização ou retire o título. É uma excelente alternativa para recuperar o crédito de forma eficaz, segura e sem colocar a mão no bolso antecipadamente.

Equipe comercial à sua disposição

Para garantir que toda a população e o empresariado local consigam tirar o máximo proveito dessas inovações, os Cartórios de Protesto contam hoje com uma equipe de atendimento comercial especializada. O objetivo é ajudar a sua empresa a integrar essas soluções e aprimorar a análise na hora de conceder crédito.

Quer saber mais e levar essas soluções para a sua rotina ou negócio? Acesse o portal e fale com o time do Cartórios de Protesto!