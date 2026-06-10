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Número de mortos após terremoto de magnitude 7,8 nas Filipinas sobe para 46

O tremor derrubou prédios, provocou deslizamentos de terra e gerou alertas de tsunami em diversas regiões

Estadão Conteúdo

O número de mortos devido ao terremoto de magnitude 7,8 que atingiu o sul das Filipinas subiu para 46. O abalo, o mais forte no país desde 1976, teve uma nova vítima encontrada nesta quarta-feira (10) nos escombros de um supermercado desabado.

O sismo atingiu a costa da ilha de Mindanao na segunda-feira (8). O tremor derrubou edifícios, provocou deslizamentos de terra e gerou alertas de tsunami em diversas regiões.

A maioria das vítimas adicionais era da província de Davao Ocidental. Elas morreram em deslizamentos de terra ou desabamentos de prédios, conforme informou a Defesa Civil local.

Impactos na infraestrutura e transportes

Cerca de 2,5 mil casas e 117 prédios e instalações governamentais tiveram suas estruturas abaladas. Esta é uma avaliação preliminar de danos feita pelo governo do país.

Na terça-feira (9), o Aeroporto Internacional de General Santos, principal do país, permaneceu fechado. Pelo segundo dia consecutivo, 63 voos domésticos foram cancelados, exceto os de missões humanitárias.

Escolas sob avaliação e riscos

Além das residências e edifícios governamentais, cerca de 6 mil escolas públicas precisam ser avaliadas. As instituições estão nas províncias atingidas pelo terremoto antes do reinício das aulas.

O abalo ocorreu no primeiro dia de aula, após dois meses de férias de verão. A Defesa Civil alerta que as escolas podem desabar devido a tremores secundários, alguns deles perigosamente fortes.

Filipinas: Região propensa a desastres

As Filipinas são frequentemente atingidas por terremotos e erupções vulcânicas. A localização do país no Círculo de Fogo do Pacífico, um arco de falhas sísmicas, é a causa desses eventos.

O arquipélago também sofre com cerca de 20 tufões e tempestades tropicais por ano. Isso o torna um dos países mais propensos a desastres naturais do mundo.

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