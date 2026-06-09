Congresso dos EUA resiste a nomeação de Pulte, indicado por Trump, como diretor de Inteligência

Parlamentares de ambos os partidos nos Estados Unidos estão pressionando a Casa Branca a reconsiderar sua decisão de colocar Bill Pulte como diretor interino de Inteligência Nacional.

O líder da maioria no Senado, John Thune, disse nesta terça-feira que não acredita que o governo esteja pensando em substituir Pulte no cargo interino e que, em vez disso, está avaliando um indicado permanente para liderar a comunidade de inteligência.

O presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, disse que teve uma reunião "muito produtiva" na Casa Branca e que se reuniu por várias horas com o presidente Trump. Perguntado se o chefe da Casa Branca dispensaria Pulte, Johnson remeteu a decisão ao presidente.

O Congresso tem pressa pela decisão definitiva, uma vez que expira na próxima sexta-feira a Seção 702 da Lei de Vigilância de Inteligência Estrangeira (FISA), que permite que agências como a CIA, a NSA (Agência de Segurança Nacional) e o FBI coletem comunicações de alvos estrangeiros no exterior sem mandado. A pausa nessa votação ocorreu como reação bipartidária contra a escolha do presidente Trump para Pulte liderar temporariamente a comunidade de inteligência do país.

Democratas e vários republicanos registraram oposição à escolha de Trump por Pulte, argumentando que o regulador federal do financiamento habitacional não tem a experiência necessária para supervisionar as 18 agências de inteligência do país e que usou seu cargo atual para investigar alguns dos supostos rivais políticos do presidente.

*Com informações da Associated Press