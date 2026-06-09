Trump volta a dizer que acordo de paz com o Irã está próximo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que um acordo com o Irã está 'muito próximo' e pode ser assinado em 'dois ou três dias'. A declaração foi feita em Nova York, mas sem detalhar o andamento das negociações de paz.

'Estamos muito perto de ter um acordo muito, muito bom, forte e poderoso', disse Trump no Aeroporto John F. Kennedy, em Nova York. Ele estava na cidade na noite da última segunda-feira, 8, para acompanhar um jogo de basquete.

Trump também abordou a possibilidade de bombardeio, afirmando que, se isso acontecesse, o Irã não teria 'absolutamente nada sobrando'. No entanto, o presidente ressaltou que tal ação manteria o Estreito de Ormuz fechado por meses e resultaria em muitas mortes, algo que ele não deseja.

Mediadores buscam acordo

Mediadores, sob a liderança do Paquistão, têm trabalhado por semanas para fechar um acordo entre os Estados Unidos e o Irã. Apesar dos esforços, ambos os países mantêm posições rígidas nas negociações.

Helicóptero militar cai perto de Ormuz

Sobre outro assunto, Trump informou que os pilotos de um helicóptero que caiu próximo ao Estreito de Ormuz estão 'bem'. Um helicóptero de ataque Apache do Exército dos Estados Unidos caiu na costa do Irã, em circunstâncias ainda não esclarecidas. (Fonte: Associated Press)