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Irã nega ter mirado em helicóptero dos EUA, que anunciam ataque de retaliação como 'autodefesa'

Estadão Conteúdo

O Irã teria informado aos mediadores que não derrubou um helicóptero dos Estados Unidos de maneira intencional, segundo uma fonte ouvida pela Al Arabiya. Apesar disso, os EUA anunciaram que realizaram ataques contra os iranianos em resposta ao ocorrido.

De acordo com a fonte da Al Arabiya, os representantes iranianos teriam informado aos mediadores que o incidente foi resultado do ambiente de tensão militar na região e reafirmaram o compromisso em manter o diálogo diplomático. Esse posicionamento teria sido reforçado pelo vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Gharibabadi, que relatou que a aeronave não foi atingida de maneira deliberada, ainda segundo o jornal.

No final da tarde de hoje, contudo, o Comando Central dos EUA anunciou que a ofensiva de "autodefesa" é uma retaliação "proporcional à agressão injustificada do Irã" contra o helicóptero Apache, em uma publicação na rede social X. Segundo o Centcom, os ataques contra Teerã foram lançados por volta das 18h (de Brasília).

Mais cedo, a agência de notícias iraniana Tasnim relatou que o "inimigo" vai enfrentar uma "resposta decisiva" caso cometa "outro ato malicioso" sob o pretexto de um ataque a um helicóptero, citando uma fonte militar.

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