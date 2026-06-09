Alibaba e Baidu contestam inclusão em lista do Pentágono de empresas com vínculos militares

Empresas chinesas, incluindo Alibaba e Baidu, reagiram à inclusão de seus nomes em uma lista do Pentágono de companhias supostamente ligadas às Forças Armadas da China - designação que impõe restrições à atuação delas nos EUA.

O Pentágono atualizou na segunda-feira (8) a relação de empresas chinesas que, segundo afirma, dão suporte ao aparato militar de Pequim. A versão revisada inclui dezenas de companhias de tecnologia, robótica e biotecnologia, entre elas Unitree, NIO, BYD, CALB e EVE Energy.

A Alibaba disse que não há base para sua inclusão.

"A Alibaba não é uma empresa militar chinesa nem faz parte de qualquer estratégia de fusão militar-civil. Tomaremos todas as medidas legais disponíveis contra tentativas de deturpar nossa empresa", afirmou um porta-voz.

A Baidu disse que rejeita "categoricamente" a designação e que não há "justificativa crível" para sua inclusão. A empresa acrescentou que não hesitará em usar todas as opções disponíveis para buscar sua retirada da lista, segundo um porta-voz.

A RoboSense Technology, fabricante de sensores usados em robôs e veículos, afirmou que "nunca se envolveu em negócios ou atividades relacionadas ao setor militar" e que é uma empresa privada voltada ao desenvolvimento de tecnologias civis de robótica.

A fabricante de veículos elétricos NIO afirmou que "não é uma empresa militar chinesa nem uma contribuinte da fusão militar-civil para a base industrial de defesa da China". A empresa disse ainda que a designação não afetará seus negócios e que pretende se engajar proativamente com o Departamento de Defesa dos EUA para tentar sair da lista.

BYD e Unitree não responderam imediatamente a pedidos de comentário do The Wall Street Journal.

A reação do mercado ao anúncio do Pentágono foi mista. Em Hong Kong, a WuXi AppTec caiu 3,7% nesta terça-feira; as ações da BYD subiram 0,4% e as da Baidu avançaram 0,5%, enquanto a Alibaba recuou 1,4% e a RoboSense cedeu 0,8%. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.