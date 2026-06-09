Ucrânia e Estônia miram esforço para baratear abatimento de drones

Os presidentes da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e da Estônia, Alar Karis, concordaram em trabalhar em maneiras mais baratas de abater drones que tenham sobrevoado o território estoniano.

"Mostramos que conseguimos derrubar os drones com aviões", disse Karis em uma coletiva de imprensa, referindo-se a um equipamento aéreo não tripulado derrubado por um caça da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no sul do país em maio. Usar caças para derrubar drones é caro, acrescentou, por isso esperamos fazer parceria com a Ucrânia, aproveitando sua tecnologia e experiência, para fazer isso de forma mais barata.

Zelensky afirmou que a Ucrânia estava pronta para isso, recorrendo à sua experiência em ajudar países do Oriente Médio a derrubarem drones. Segundo o líder ucraniano, o país chegou a enviar especialistas para treinar forças locais. "Fizemos isso no Oriente Médio e funcionou", disse.

Zelensky se reuniu na terça-feira com líderes nórdicos e bálticos que estavam na Estônia para uma cúpula regional, visita que ocorre em meio a atritos por drones ucranianos que, nos últimos meses, se desviaram e acabaram indo parar na região. Fonte:

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast