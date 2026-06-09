‘Hemopa na Copa’ une paixão pelo futebol e solidariedade para salvar vidas no Junho Vermelho
Com ações simultâneas em todas as unidades do Estado e ampliação de 25 agências transfusionais desde 2020, o órgão mobiliza a população para a importância da doação regular
Com o tema “Hemopa na Copa: sua doação é o gol da vida”, a campanha “Junho Vermelho”, desenvolvida pela Fundação Hemopa, em 2026, realizará ações simultâneas no próximo sábado (13) em todas as unidades do órgão no Pará; além de um passeio ciclístico no dia 14 de junho, na Praça Batista Campos, em Belém. A iniciativa reforça a importância da doação regular, incentiva e mobiliza a população a procurar a unidade mais próxima para contribuir com o abastecimento da hemorrede estadual.
“A doação regular de sangue é fundamental para manter os estoques abastecidos e assegurar o atendimento a pacientes em cirurgias, tratamentos oncológicos, acidentes, transplantes e diversas outras situações de urgência. Uma única doação pode beneficiar até quatro pessoas, mas o sangue tem prazo de validade e não pode ser fabricado, por isso a regularidade é tão importante”, ressalta o presidente da Fundação Hemopa, Paulo Bezerra.
Ao passar por uma cirurgia de risco, a paciente Lucilinda Araújo precisou de doações. “O sangue que recebi me salvou. Foi emocionante ver tanta gente se mobilizando, vi pessoas de Capanema, de Abaetetuba, de Belém, amigos da família, pessoas que eu nem imaginava que se envolveriam dessa forma. Vivi uma corrente muito bonita de solidariedade e união. Eu sou muito grata por cada pessoa que ajudou, porque, naquele momento, cada doação significava esperança pra mim”, celebra.
A ação envolve diretamente a rede coordenada pela Fundação Hemopa, responsável pela gestão dos hemocentros, hemonúcleos e agências transfusionais distribuídas em diversas regiões do Pará. Essas unidades garantem que o sangue coletado chegue com segurança, rapidez e qualidade aos hospitais da rede pública e privada conveniada, assegurando atendimento tanto na capital quanto no interior.
Ampliação
Entre 2020 e 2026, durante a atual gestão estadual, foram entregues 25 agências transfusionais em diferentes municípios paraenses, fortalecendo a hemorrede e ampliando o atendimento hospitalar. Além das unidades fixas, o Hemopa realiza campanhas externas, coletas itinerantes e mobilizações em parceria com instituições públicas, empresas, escolas e municípios do interior.
A doadora Carla Furtado conta que quando uma pessoa próxima precisou de doação de sangue, ela pôde entender a real necessidade das doações regulares e sobre o quanto esse gesto faz diferença na vida de alguém. “Foi uma experiência que realmente me tocou e mudou minha forma de enxergar a doação. Acabei descobrindo a importância de fazer a minha parte e ajudar outras pessoas. A sensação depois da doação é muito boa. É gratificante saber que, com um gesto simples, você pode ajudar a salvar vidas”, assegura.
Requisitos básico
Ter entre 16 e 69 anos; pesar no mínimo 50 kg; estar em boas condições de saúde; não apresentar sintomas de gripe ou resfriado; ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas; apresentar documento oficial com foto; estar alimentado, evitando refeições gordurosas nas 4 horas anteriores à doação estão entre os requisitos.
Principais unidades de atendimento
Hemocentro Belém
Av. Serzedelo Corrêa, 1725 – Batista Campos
Segunda a sexta: 7h30 às 18h | Sábado: 7h30 às 17h
(91) 3217-7050 (ligação e WhatsApp)
Posto de Coleta Shopping Castanheira
BR-316, KM 01 – Castanheira
Segunda a sexta: 7h30 às 18h | Sábado: 7h30 às 17h
(91) 3110-6685
Posto de Coleta Shopping Metrópole
BR-316, Km 04 – Coqueiro, Ananindeua
Segunda a sexta: 7h30 às 18h | Sábado: 7h30 às 17h
(91) 3110-6685
Hemocentro Regional de Castanhal
Rua Quincas Nascimento, 521 – Saudade, Castanhal
Segunda a sexta: 7h às 13h
(91) 3412-4400 / 3412-4404
Hemocentro Regional de Santarém
Av. Frei Vicente, 696 – Aeroporto Velho, Santarém
Segunda a sexta: 7h às 13h
(93) 3524-7550 / (93) 98412-9718
Hemonúcleo de Capanema
BR-308, KM 0 – São Cristóvão, Capanema
Segunda a sexta: 7h às 13h
(91) 98568-3339
Hemonúcleo de Redenção
Av. Santa Tereza, s/n – Centro, Redenção
Segunda a sexta: 7h30 às 12h30
(94) 98414-3955
Hemonúcleo de Tucuruí
Av. Veridiano Cardoso, s/n – Santa Mônica, Tucuruí
Segunda a sexta: 7h às 13h
(94) 98415-9006 / (94) 98404-8836 (WhatsApp)
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