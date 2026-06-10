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Economia

Pará lidera construção civil no Norte e concentra mais de 40% das empresas do setor

Dados foram divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira

O Liberal
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A receita bruta total das empresas de construção civil sediadas no Pará alcançou R$ 11,9 bilhões em 2024, sendo responsáveis por mais da metade (52,2%) desse indicador na Grande Região. (Paula Sampaio / Arquivo O Liberal)

A Pesquisa Anual da Indústria da Construção (PAIC), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e divulgada nesta quarta-feira (10/06) revelou um forte desempenho da construção civil no Pará em 2024. O estado concentrou 1.163 empresas ativas com mais de cinco funcionários, representando 42,5% das 2.734 unidades registradas em toda a Região Norte.

A pesquisa também indicou que as empresas paraenses do setor foram responsáveis por 39.510 ocupações neste ano. Esse número corresponde a 47,2% do total de 83.664 pessoas ocupadas por empresas com cinco ou mais empregados em toda a Região Norte, aproximando-se da metade do total regional.

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No que tange aos aspectos financeiros, o Pará demonstrou expressiva participação. O total de custos e despesas das empresas paraenses abrangidas pela PAIC atingiu R$ 7,9 bilhões. Este valor representou mais da metade, 51,7%, do total regional de R$ 15,3 bilhões na Região Norte.

Os gastos com pessoal no estado somaram R$ 2,2 bilhões, o que equivale a cerca de 27,3% do conjunto dos custos e despesas totais. Este dispêndio paraense correspondeu a 53,1% do montante da Região Norte, que foi de R$ 4,1 bilhões.

Em relação aos custos de obras e serviços, o Pará registrou R$ 3,8 bilhões. Esse valor representa 50,7% dos R$ 7,5 bilhões gastos na Região Norte.

Receita Bruta e Líquida Evidenciam Força do Setor

A receita bruta total das empresas sediadas no Pará alcançou R$ 11,9 bilhões em 2024 (a preços correntes). Na Região Norte, a receita total foi de R$ 22,8 bilhões, indicando que as empresas paraenses foram responsáveis por mais da metade (52,2%) desse indicador na Grande Região.

A receita líquida, calculada como a diferença entre a receita bruta e as deduções, chegou a R$ 10,9 bilhões no Pará. Comparativamente, na Região Norte, esse valor foi de R$ 21 bilhões.

Construção Paraense Supera Participação no PIB Regional

A relevância da construção civil paraense se acentua ao comparar sua participação nos indicadores analisados com a participação do Produto Interno Bruto (PIB) do Pará no conjunto da Região Norte. Em 2023, o PIB do Pará foi de R$ 254,5 bilhões, enquanto o da Região Norte somou R$ 636,6 bilhões, resultando em uma participação paraense de quase 40%.

A análise mostra que a participação percentual da construção civil paraense, em diversos indicadores, foi superior à participação do estado no PIB regional. Isso destaca a enorme importância dessa atividade para a economia do Pará.

O IBGE ressaltou que houve mudanças metodológicas significativas no cálculo dos resultados da PAIC de 2024. Por essa razão, não é recomendado estabelecer comparações diretas com os resultados de anos anteriores da pesquisa.

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