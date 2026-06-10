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Economia

Programa seleciona startups de beleza para aceleração na América Latina

Iniciativa seleciona negócios do setor de beleza e bem-estar para jornada de mentorias, testes e desenvolvimento de soluções até o fim de junho

O Liberal

Empresas e startups do setor de beleza e cuidados pessoais da América Latina já podem se inscrever em um programa de aceleração voltado para negócios que possuam soluções prontas para expansão no mercado. As inscrições seguem abertas até o dia 28 de junho, e os participantes selecionados passarão por uma jornada de mentorias, testes e provas de conceito para validar produtos e serviços em situações reais.

A iniciativa da Natura é voltada para pequenos negócios, marcas independentes, empresas nativas digitais, comunidades e plataformas que buscam ampliar sua atuação por meio da conexão com uma estrutura consolidada de pesquisa, desenvolvimento e tecnologia do setor de beleza e bem-estar.

Segundo José Manuel Silva, vice-presidente de Novos Negócios da Natura, o objetivo é apoiar empresas que já tenham soluções desenvolvidas e estejam em fase de crescimento. "Queremos conectar nosso ecossistema a startups, marcas, produtos ou serviços digitais que entreguem soluções personalizadas baseadas em necessidades específicas dos consumidores. Por meio do nosso centro de P&D e nossa infraestrutura de tecnologia, aceleramos o ciclo de desenvolvimento em conjunto, co-criando e impulsionando novos negócios", afirmou.

Programa prevê cocriação de produtos e parcerias de marca

Ao longo da aceleração, os participantes poderão desenvolver iniciativas em parceria com a Natura, incluindo colaborações entre marcas, cocriação de produtos e serviços e acesso a novos canais de distribuição.

Um dos diferenciais do programa é a aproximação com um centro de pesquisa e desenvolvimento que reúne mais de 140 pesquisadores e possui cerca de 350 patentes. A proposta é unir conhecimento técnico, capacidade de execução e experiência de mercado para impulsionar novos negócios do segmento.

A edição de 2026 está organizada em duas trilhas principais de desenvolvimento:

  • Cocriação de Produtos: voltada para a construção e validação de conceitos alinhados às tendências do setor de beleza e bem-estar, sem necessidade de desenvolvimento industrial imediato.
  • Collabs de Marca: direcionada a ações conjuntas para testar formatos de ativação, ampliar audiências e validar propostas de valor em novos mercados.

Jornada inclui mentorias e validação de mercado

O processo começa com um diagnóstico estratégico e a elaboração de um plano de aceleração personalizado. Durante o programa, os participantes terão acesso a especialistas das áreas de pesquisa, desenvolvimento e marketing, além de oportunidades para testar conceitos e validar estratégias de mercado.

A proposta é contribuir para o amadurecimento dos negócios, apoiar a superação de desafios de crescimento e abrir possibilidades para futuras parcerias.

Critérios de seleção para startups e marcas de beleza

O programa busca negócios que já tenham superado a fase de ideação. Entre os critérios considerados estão:

  • Produtos ou serviços já lançados no mercado;
  • Identidade de marca definida;
  • Conhecimento do público e da categoria em que atuam;
  • Relacionamento ativo com consumidores, comunidades ou clientes;
  • Visão de longo prazo para o setor;
  • Disposição para testar e aperfeiçoar soluções em parceria.

No caso de empresas de tecnologia e serviços digitais, o foco está em BeautyTechs, FemTechs e negócios com operação comercial estruturada e base ativa de clientes.

A diversidade, incluindo aspectos de gênero, raça e representatividade regional, também será considerada durante o processo de seleção. As etapas incluem diagnóstico e imersão técnica para avaliar a aderência dos negócios ao programa.

Entre sete e 10 empresas serão escolhidas para a fase de aceleração.

Quarta edição do programa de inovação

O Natura Innovation Challenge chega à quarta edição em 2026. Na edição anterior, dedicada ao futuro da venda direta, nove startups foram selecionadas entre mais de 260 inscrições. Os projetos desenvolveram soluções ligadas à hiperpersonalização e à influência digital junto à rede de Consultoras de Beleza da Natura e da Avon.

Neste ano, a iniciativa contará novamente com apoio de parceiros especializados, entre eles a consultoria EloGroup, responsável por auxiliar na execução do programa.

As informações completas e o regulamento da edição 2026 estão disponíveis no site oficial do Natura Innovation Challenge.

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