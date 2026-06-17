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Economia

Grupo Daabon assume controle das operações da Agropalma no Pará

A aquisição inclui áreas de cultivo e reserva florestal, seis unidades de extração em Tailândia e a refinaria de Belém, que continuará operando sob a marca Agropalma.

O Liberal
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Aquisição transfere operações da Agropalma no Pará para o Grupo Daabon (Foto: Divulgação | Agropalma)

A Agropalma passou a ter um novo controlador no Pará após a conclusão da compra da empresa pelo Grupo Daabon. A operação marca a entrada da companhia no Brasil e transfere para ela a gestão das atividades desenvolvidas pela Agropalma no estado. A Daabon assume as áreas de cultivo e de reserva florestal, além de seis unidades de extração em Tailândia e a refinaria localizada em Belém. As operações continuarão sendo realizadas sob a marca Agropalma. Já a refinaria de Limeira (SP), que não integrou a negociação, permanecerá sob a gestão da APAR Holdings e passará a operar como Indústrias Xhara.

O Grupo Daabon possui operações em quatro continentes e se fundamenta na gestão abrangente e responsável dos ecossistemas agrícolas. Fundada em 1914, a companhia reúne mais de 100 anos na cadeia de valor do óleo de palma na América Latina. Para o CEO da Agropalma, Giancarlo Dávila, a integração ao Grupo Daabon representa uma oportunidade para fortalecer o desenvolvimento responsável do setor de óleo de palma. 

“Contribuímos com nossa expertise em agricultura, industrialização e desenvolvimento sustentável para apoiar a estabilidade e o crescimento deste setor no país. Nosso compromisso é trabalhar ao lado dos talentos do estado do Pará para continuar construindo uma empresa sólida e competitiva, preparada para os desafios do futuro”, declara o gestor.

Padrões

Operando com padrões Ambientais, Sociais e de Governança (ESG), a Daabon detém certificações que incluem Regenerative Organic Certified™ (ROC™), Fair Trade e Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). A companhia assegura ainda total rastreabilidade até a plantação, compromissos de desmatamento zero e fortes programas de desenvolvimento comunitário. 

Preocupação ambiental

O diretor Comercial, de Marketing e P&D da Agropalma, André Gasparini, afirmou que a empresa deixa como legado décadas de uma operação verticalizada e integrada, pautada pela qualidade e pelo respeito às questões socioambientais.

“No Brasil, a Agropalma sempre foi pioneira em unir a proteção dos ecossistemas ao desenvolvimento socioeconômico, atendendo clientes nacionais e internacionais com total transparência. A conclusão da transação com a Daabon garante a continuidade desse compromisso histórico.” 

De acordo com a Agropalma, a entrada definitiva da Daabon no Brasil marca o início de um ciclo de novos investimentos estratégicos no Pará e o fortalecimento da atuação global da empresa com a contribuição para criação de empregos e consolidação de parcerias com a comunidade no estado. 

Como parte dessa nova etapa, a companhia vai intensificar os programas voltados ao apoio e engajamento que a Agropalma já conduz com agricultores familiares, bem como aportar recursos na melhoria da produtividade de seus próprios palmeirais, em linha com o potencial de desenvolvimento do setor de óleo de palma no Brasil.

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