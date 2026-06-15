PIS/Pasep 2026: novo pagamento será liberado nesta segunda (15); veja quem pode receber
O valor representa uma importante fonte de renda extra para muitas famílias brasileiras
O pagamento do abono salarial PIS/Pasep 2026 será disponibilizado, a partir desta segunda-feira (15), a alguns brasileiros beneficiados referente ao ano-base 2024. Neste mês, os valores serão voltados aos trabalhadores que nasceram em julho e agosto, sendo que o benefício ficará disponível para saque nas instituições financeiras até a última data do calendário deste ano, ou seja, no dia 30 de dezembro de 2026.
O que é o PIS/Pasep?
O PIS (Programa de Integração Social) é destinado aos trabalhadores de empresas privadas e o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) é voltado para servidores públicos. Tanto o PIS quando o Pasep são benefícios sociais do governo federal, que podem disponibilizar até um salário mínimo por ano e representa uma importante fonte de renda extra para muitas famílias brasileiras.
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Quem pode receber o benefício?
Para receber o abono salarial, serão aceitos profissionais que atenderem os seguintes requisitos:
- Receberam remuneração média mensal de até R$ 2.765,93 no ano-base de 2024;
- Trabalharam por pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, em 2024;
- Estiverem cadastrados no sistema do PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;
- Tiveram seus dados corretamente informados pelo empregador no eSocial até 13/10/2025;
- Foram contratados por empregadores que contribuem para o PIS ou Pasep.
E quem não pode receber?
Os(as) profissionais que não podem receber o PIS/Pasep são:
- Empregadas domésticas;
- Profissionais autônomos (mesmo que sejam contribuintes do INSS);
- Quem recebeu no ano-base auxílio-doença por mais de um ano;
- Aposentados — com exceção dos que estiverem trabalhando em regime CLT e se enquadrarem nas regras de pagamento;
- Quem recebeu mais de 2 salários mínimos mensais no ano-base;
- Quem não trabalha com carteira assinada;
- Quem não está inscrito no PIS há pelo menos 5 anos.
Confira o calendário de pagamentos do PIS/Pasep 2026:
- Janeiro: 15 de fevereiro
- Fevereiro: 15 de março
- Março e Abril: 15 de abril
- Maio e Junho: 15 de maio
- Julho e Agosto: 15 de junho
- Setembro e Outubro: 15 de julho
- Novembro e Dezembro: 15 de agosto
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)
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