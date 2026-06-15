Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Concessão de hidrovias pode acelerar investimentos na navegação da Amazônia

Modelo de concessão é visto como alternativa para acelerar obras e melhorar o escoamento da produção na Amazônia

Bruno Menezes | Especial para O Liberal
fonte

Aposta em hidrovias pode fortalecer a logística de transporte de commodities (Foto: Divulgação)

O transporte dos principais produtos que movimentam a economia da região amazônica — entre eles commodities agrícolas, minerais e combustíveis líquidos — no Arco Norte ocorre, essencialmente, pelos rios. No entanto, a competitividade da região é impulsionada pela integração de dois modais de transporte: o hidroviário e o rodoviário. Esse sistema intermodal promove uma operação mais sustentável e produtiva.

VEJA MAIS:

image Fortalecimento da Hidrovia do Tapajós reduz emissões e garante abastecimento no Norte, diz IBP
Entidade afirma que corredor Miritituba–Santarém transporta 1,2 milhão de m³ por ano e pode emitir até 73% menos CO₂ que o modal rodoviário

image Portos do Pará impulsionam recorde nacional e ampliam protagonismo na Amazônia
Estado movimentou 127,7 milhões de toneladas em 2025 e já inicia 2026 em ritmo acelerado, com destaque para Santarém e Vila do Conde

A intermodalidade reduz custos logísticos e melhora a velocidade de escoamento da produção, fortalecendo a participação da Amazônia na balança comercial brasileira.

A região amazônica é privilegiada por contar com uma extensa rede de rios navegáveis. No entanto, nem toda via navegável é considerada uma hidrovia. Para receber essa classificação, é necessário que o curso d’água conte com investimentos em infraestrutura e serviços que garantam a segurança da navegação, como dragagem, sinalização, monitoramento e manutenção permanente da navegabilidade.

Nesse contexto, a iniciativa privada surge como uma das principais alternativas para viabilizar os investimentos necessários à estruturação das hidrovias.

“A concessão é uma forma de acelerar os investimentos necessários para perenizar a navegação em vias potencialmente navegáveis ou até mesmo elevá-las à condição de hidrovias”, comenta Flávio Acatauassú, presidente da Associação dos Terminais Portuários e Estações de Transbordo de Cargas da Bacia Amazônica (Amport).

A concessão desses serviços pode representar maior agilidade na execução das obras que estruturam os rios e os elevam à categoria de hidrovias. Nesse modelo, a responsabilidade pelos investimentos fica a cargo da empresa concessionária, que também executa os serviços previstos, sempre com base na infraestrutura definida pela política pública federal e nos contratos de concessão.

Para Flávio, a participação da iniciativa privada amplia a segurança das hidrovias e impulsiona a economia regional de forma sustentável e ambientalmente responsável.

Além de proporcionar maior celeridade na implantação das estruturas hidroviárias, a gestão privada contribui para a redução dos custos de transporte, atrai novos empreendimentos e amplia as oportunidades de negócios. A geração de empregos e o desenvolvimento regional também figuram entre os impactos positivos desse modelo, que fortalece a competitividade da economia amazônica.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

portos e hidrovias

economia paraense

commodities
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

INICIATIVA PRIVADA

Concessão de hidrovias pode acelerar investimentos na navegação da Amazônia

Modelo de concessão é visto como alternativa para acelerar obras e melhorar o escoamento da produção na Amazônia

15.06.26 16h41

LOGÍSTICA

Correios inauguram terceiro Ponto de Coleta em Belém; veja endereço

Nova unidade na rua Rodolfo Chermont permite enviar e retirar volumes sem a necessidade de ir a agências tradicionais

15.06.26 15h27

BENEFÍCIO SOCIAL

PIS/Pasep 2026: novo pagamento será liberado nesta segunda (15); veja quem pode receber

O valor representa uma importante fonte de renda extra para muitas famílias brasileiras

15.06.26 15h00

Fiscalização

ANP autua três estabelecimentos e interdita revendas clandestinas de combustíveis no Pará

Estabelecimentos autuados poderão ser penalizados com multas que variam de R$ 5 mil a R$ 5 milhões

15.06.26 10h49

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

oportunidades

IBGE abre 412 vagas temporárias no Pará com salários de até R$ 4 mil e benefícios

Processo seletivo simplificado busca preencher vagas em cinco funções

12.06.26 11h39

IMPACTOS DA GUERRA

Guerra no Irã encarece em 35% materiais de construção em Belém e reduz ritmo de compras no setor

Alta chega a 35% em itens derivados do petróleo, como tubos de PVC; empresários apontam impacto do frete e da crise internacional nos custos

09.06.26 9h30

Turismo e Economia Sustentavél

Belém recebe Pavilhão dos Municípios no Hangar, de 11 a 14 de junho

Evento do Governo do Pará destaca o turismo e as oportunidades de negócios de todas as regiões paraenses

08.06.26 19h51

EITA!

Nubank fechou? Empresa explica o que causou envio de mensagens misteriosas

Aviso enviado por e-mail e app indicava suposta liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central. Instituição nega

12.06.26 14h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda