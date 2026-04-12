Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Portos do Pará impulsionam recorde nacional e ampliam protagonismo na Amazônia

Estado movimentou 127,7 milhões de toneladas em 2025 e já inicia 2026 em ritmo acelerado, com destaque para Santarém e Vila do Conde

Fabyo Cruz
fonte

Terminais como Vila do Conde, em Barcarena, e o porto de Santarém lideram a movimentação estadual, impulsionados principalmente por commodities como soja, minério de ferro e bauxita (Divulgação / Agência Pará)

Os portos do Pará tiveram papel decisivo para que o Brasil alcançasse, em 2025, o recorde histórico de 1,40 bilhão de toneladas movimentadas no setor portuário. O volume representa um crescimento de 6,1% em relação ao ano anterior e consolida a importância do Arco Norte na logística nacional.

No cenário nacional, o estado respondeu por 127,7 milhões de toneladas, o equivalente a cerca de 9% de toda a carga movimentada no país. Para o presidente da Associação dos Terminais Portuários e Estações de Transbordo de Cargas da Bacia Amazônica (Amport), Flávio Acatauassú, esse desempenho evidencia o protagonismo regional.

“Os portos do Pará tiveram um papel estratégico na consolidação do Arco Norte, ao movimentar 9% de toda carga movimentada pelos portos nacionais. São números expressivos ao compararmos com a movimentação de outros portos já consolidados”, afirma.

Ele diz que fatores geográficos e logísticos explicam esse avanço. “Nossa posição geográfica, mais próxima do mercado europeu, americano e mediterrâneo, combinada com o modal fluvial, nos permite ter uma logística mais eficiente, descarbonizada e competitiva”, destaca.

Hidrovias garantem competitividade

Mais da metade da movimentação no estado veio das hidrovias, que somaram 74,2 milhões de toneladas em 2025. O modelo rodo-fluvial tem sido apontado como diferencial competitivo, especialmente no escoamento da produção do Centro-Oeste.

“Esse é o nosso diferencial. A logística rodo-fluvial adotada nos permite oferecer custos mais competitivos”, explica Acatauassú.

image Flávio Acatauassú é presidente da Associação dos Terminais Portuários e Estações de Transbordo de Cargas da Bacia Amazônica (Amport) (Fabyo Cruz/Especial para O Liberal)

Terminais como Vila do Conde, em Barcarena, e o porto de Santarém lideram a movimentação estadual, impulsionados principalmente por commodities como soja, minério de ferro e bauxita. A presença de Terminais de Uso Privado (TUPs) também tem ampliado a capacidade operacional.

“Os terminais privados são fundamentais, tanto para a capacidade como para a competitividade, já que dependem de investimentos privados para sua ampliação e modernização”, ressalta o presidente da Amport.

Crescimento e desafios para 2026

Os primeiros dados de 2026 indicam que o ritmo de crescimento deve continuar. Em janeiro, o porto de Santarém registrou alta de 156,3%, movimentando 1,6 milhão de toneladas, enquanto Vila do Conde segue como principal hub logístico do estado. A projeção nacional é de que o Brasil alcance 1,44 bilhão de toneladas ainda este ano. Para Acatauassú, a região está preparada para acompanhar esse avanço, mas com ressalvas.

“Afirmativo, graças aos investimentos privados em infraestrutura portuária e parcerias com o poder público. Contudo, fatores climáticos podem alterar o regime hidrológico dos rios, que são fundamentais para a logística amazônica”, pondera.

Entre os principais desafios, ele aponta a necessidade de garantir navegabilidade durante períodos de estiagem e avançar na segurança jurídica. “Perenizar a navegação nos rios é fundamental, o que nos conecta com a insegurança jurídica ocasionada pela ausência de procedimentos claros para intervenções necessárias”, afirma.

Sustentabilidade e desenvolvimento regional

Apesar do forte crescimento, o setor ainda enfrenta desigualdades na distribuição de investimentos entre regiões do país. Ainda assim, há avanços. “Essa realidade persiste, mas as desigualdades vêm diminuindo à medida que ganhamos mais espaço no cenário nacional”, diz Acatauassú.

Para ele, o futuro do setor passa pela combinação entre expansão econômica e sustentabilidade. “Estamos investindo em tecnologia para descarbonizar ainda mais a logística, além de celebrar parcerias com o poder público e privilegiar a mão de obra local”, conclui.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

portos do pará

portos do arco norte

amport

economia

Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

13º SALÁRIO ADIANTADO

INSS antecipa 13º de aposentados e pensionistas no Pará

Pagamentos serão feitos entre abril e junho e devem injetar R$ 1,6 bilhão na economia do estado

14.04.26 12h51

ECONOMIA

Não declarou o Imposto de Renda? Veja quais os riscos e penalidades

Para evitar essas consequências, o ideal é enviar a declaração o quanto antes, mesmo fora do prazo.

14.04.26 10h04

ECONOMIA

PIS/Pasep 2026: novo pagamento sai na quarta (15); veja quem pode receber

A expectativa é de que cerca de 26,9 milhões de trabalhadores sejam contemplados com o abono salarial em 2026.

14.04.26 8h58

Impactos

Guerra e IA encarecem eletrônicos e elevam preços em mais de 100% em Belém

Lojistas relatam alta repentina em itens de informática, enquanto especialistas apontam dependência externa e custos logísticos como fatores do aumento

14.04.26 8h00

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

GESTÃO

TCM suspende compra de R$ 19 milhões em uniformes escolares da Semec de Belém por irregularidades

Tribunal aponta falta de documentos, inconsistências e risco de dano ao erário em contratação feita por adesão a ata de outro estado

07.04.26 14h21

MERCADO

Belém tem 2ª maior valorização imobiliária do Brasil e luxo afasta moradia popular

Alta nos preços e foco no alto padrão reduzem oferta para as classes média e baixa na capital paraense

11.04.26 17h30

PREÇO DO GÁS DE COZINHA

Até R$ 130: preço do gás de cozinha sobe no Pará após leilões da Petrobras e acende alerta no setor

Distribuidoras já reajustaram valores; sindicato aponta risco de novos aumentos, enquanto revendedores dizem que impacto ainda não chegou totalmente ao consumidor

08.04.26 8h30

LOGÍSTICA

Portos do Pará impulsionam recorde nacional e ampliam protagonismo na Amazônia

Estado movimentou 127,7 milhões de toneladas em 2025 e já inicia 2026 em ritmo acelerado, com destaque para Santarém e Vila do Conde

12.04.26 6h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda