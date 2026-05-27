Começa em Belém nesta sexta-feira (29) o Fórum do Conselho da Mulher Empresária

O Conselho da Mulher Empresária da Associação Comercial do Pará (CME|ACP) realiza, nesta sexta-feira (29), o “Fórum CME 31 Anos – Mulheres que Movem a Economia". O evento, em Belém, tem ampla programação, das 14h às 19h, na Federação das Indústrias do Pará (Fiepa), e quer marcar as três décadas de atuação do conselho como instituição estratégica no ecossistema de negócios da Amazônia. A palestra magna será da fundadora da Rede Mulher Empreendedora: Ana Fontes, convidada especial.

Ana Fontes foi homenageada em Nova York, no último dia 16 de maio, por Impulsionar a liderança feminina. Fundadora da Rede Mulher Empreendedora e da Fundação RME, ela recebeu o prêmio de responsabilidade social ‘Person of the Year 2026, promovido pela BrazilCham (Brazilian-American Chamber of Commerce).

Trazer a Belém uma referência internacional como a Ana Fontes é uma oportunidade e tanto para o nosso ecossistema. Este evento demonstra o papel do CME como agente de transformação para mulheres empreendedoras no Pará", disse a presidente do Conselho da Mulher Empresária, da ACP, Poliana Bentes.

Liderança e Negócios

A programação, em Belém, do Fórum CME 31 Anos, vai começar na tarde desta sexta-feira, com quatro painéis. O primeiro vai debater "Empreendedorismo, Inovação e Desenvolvimento Regional", com o diretor-superintendente do Sebrae Pará, Rubens Magno; com a participação de Vanessa Costa e Dany Gomes (BioIlha).

Em seguida, o painel "Liderança, Posicionamento e Negócios que Transformam" reunirá Fernanda Scaramussa (Sante Nutrir) e Marcelo Magalhães (Boaventura Lab).

O terceiro bloco, "Legado Feminino: Trajetórias que Inspiram Gerações", mostrará a experiência de Wania Martins (Pommedor), Mary Anne Mendes (Pão de Queijo Mineirinho) e Sônia Maria Sedlak Morais (O Celeiro). A programação especial será fechada com a palestra magna de Ana Fontes. A mediação dos painéis será da jornalista Nélia Ruffeil.

Chances de crescimento empresarial

Poliana acrescentou que o CME atua para ampliar o acesso a conteúdos de nível estratégico, criando oportunidades de crescimento e conexões para as empresárias paraenses.

Ana Fontes enfatizou o destaque conquistado pela capital paraense: “Belém vive um momento histórico após a COP30, ampliando seu protagonismo nas discussões sobre futuro e desenvolvimento sustentável. Participar do CME neste contexto é uma oportunidade de dialogar com mulheres que já movimentam a economia da região e lideram transformações importantes em seus territórios”, disse ela.

O Conselho da Mulher Empresária tem uma intensa agenda no mês de maio. As celebrações começaram no dia 9, com o "CINE CME". O evento reuniu mais de 170 mulheres para uma sessão de cinema de “O Diabo Veste Prada 2”, seguida por debates sobre posicionamento e gestão de imagem no ambiente corporativo.

No dia 14 de maio, uma sessão solene na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), proposta pelo deputado estadual Fábio Freitas (União Brasil), homenageou lideranças como a governadora do Pará, Hana Ghassan; também, veículos de imprensa e organizações parceiras.

Agenda de celebrações

"As celebrações marcam nossos 31 anos de impacto e dão o tom da nossa visão rumo aos 32 anos de história. Acreditamos em um Conselho focado em fortalecer o ambiente institucional e ampliar a representatividade feminina na economia", pontua a presidente do CMD, Poliana Bentes.

O CME foi fundado em 1995 como o braço feminino da Associação Comercial do Pará (ACP), e se consolidou como uma das principais forças associativas da Região Norte. O conselho busca promover a liderança feminina, com capacitação técnica, incentivo da geração de novos negócios e da ampliação da representatividade das mulheres nos espaços de tomada de decisão e desenvolvimento econômico regional.

Serviço:

Evento: Fórum CME 31 ANOS – Mulheres que Movem a Economia

Data: 29 de maio de 2026

Horário: 14h às 19h

Local: Auditório Albano Franco - Fiepa, na travessa Quintino Bocaiúva, nº 1588, Belém

Inscrições: pelo site do Sympla, acesse aqui.