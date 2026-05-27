Empresa abre vagas para jovens aprendizes em Benevides, na Grande Belém

Uma oportunidade para quem quer ter a primeira experiência no mercado de trabalho em uma empresa líder do segmento de beleza e cuidados pessoais na América Latina. É o que propóe a empresa Natura, ao anunciar a abertura de 15 vagas para o seu Programa Jovem Aprendiz 2026. 2

O anúncio foi divulgado pela Natura, nesta quarta-feira (27), e as vagas são para a unidade de Benevides, na região metropolitana de Belém. A iniciativa se dirige a jovens entre 17 e 23 anos.

Conforme a Natura, o programa Jovem Aprendiz, “é estruturado como um motor de inclusão e equidade. Em consonância com as metas de diversidade da companhia, o processo seletivo reserva 60% das vagas para mulheres (cis e trans), 50% para candidatos negros, 10% para pessoas com deficiência e 10% para pessoas trans”, informa a empresa.

Candidatos residentes nas proximidades da unidade operacional terão prioridade no processo. A proposta se volta para a capacitação técnica e o desenvolvimento de habilidades comportamentais (soft skills) valorizadas no mercado de trabalho.

Os selecionados vão atuar em regime 100% presencial, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, sob a mentoria de profissionais experientes em um ambiente que privilegia a diversidade e o aprendizado prático.

A empresa informa que oferece benefícios e contrapartidas: “O pacote de benefícios compreende assistência médica, seguro de vida, alimentação, transporte e cursos de idiomas. A Natura também oferece day-off no aniversário e descontos de 40% em produtos das marcas do grupo”.

Serviço:

Processo Seletivo

Inscrições: até 19 de junho (via link oficial);

Triagem: 1 a 26 de junho;

Entrevistas com a gestão: 8 de junho a 3 de julho;

Admissão: entre 6 de julho e 17 de agosto.