Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Receita Federal abre consulta ao maior lote de restituição da história nesta sexta-feira

Com R$ 16 bilhões liberados para 8,7 milhões de contribuintes, primeiro lote do IRPF 2026 supera recordes anteriores e deve impulsionar a economia brasileira ainda em maio

Da Redação
fonte

Imagem ilustrativa de pessoa acessando o site da Receita Federal (Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil)

A Receita Federal libera, a partir das 10h desta sexta-feira (22), a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026. Com R$ 16 bilhões em créditos destinados a 8.749.992 contribuintes, este será o maior lote de restituição já pago na história do país.

O pagamento será realizado no próximo dia 29 de maio e representa cerca de 40% de todas as restituições previstas para este ano, tanto em número de contribuintes quanto em valores. Segundo a Receita Federal, o montante recorde é resultado da modernização dos sistemas de processamento e da ampliação do uso de ferramentas digitais, como a declaração pré-preenchida e o recebimento via PIX.

A consulta poderá ser feita por meio do site oficial da Receita Federal ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. O órgão orienta os contribuintes a aguardarem até o fim do dia 29 para verificar o depósito, já que os créditos serão realizados conforme o processamento de cada instituição financeira.

O volume liberado neste primeiro lote supera em 45% o recorde registrado em 2025, quando foram pagos R$ 11 bilhões para 6,2 milhões de contribuintes. A expectativa do governo é que a antecipação dos pagamentos contribua para movimentar a economia, especialmente setores como comércio e serviços, além de ajudar famílias no pagamento de dívidas e reorganização financeira.

Do total de R$ 16 bilhões, aproximadamente R$ 8,64 bilhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal. Entre eles estão 256.697 idosos acima de 80 anos, 2.256.975 idosos entre 60 e 79 anos, 222.100 pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave e 1.054.789 contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério.

Além dos grupos prioritários previstos em lei, 4.959.431 restituições serão pagas a contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram pelo recebimento via PIX, medida que tem sido incentivada pela Receita Federal para agilizar o processamento.

Pará

No Pará, 233.877 contribuintes serão contemplados neste primeiro lote, totalizando R$ 458,6 milhões em restituições. O estado aparece entre os maiores volumes da Região Norte, atrás apenas do Amazonas, que terá R$ 192,4 milhões distribuídos entre 110.878 contribuintes.

Ranking nacional
São Paulo lidera o ranking nacional, com 2,4 milhões de contribuintes contemplados e mais de R$ 4 bilhões liberados. Em seguida aparecem Rio de Janeiro, com R$ 1,58 bilhão, e Minas Gerais, com R$ 1,35 bilhão em restituições.

Pagamentos

A Receita Federal informou ainda que os próximos lotes serão pagos em 30 de junho, 31 de julho e 28 de agosto. A previsão do órgão é manter um ritmo elevado de pagamentos, com cerca de 9 milhões de contribuintes contemplados nos próximos lotes e valores próximos aos R$ 16 bilhões.

A divulgação do maior lote da história acontece às vésperas do Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte, celebrado em 25 de maio. Para a Receita Federal, a medida simboliza o compromisso do órgão com maior eficiência, transparência e rapidez na devolução dos valores aos cidadãos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

consulta ao lote do imposto de renda

receita federal

maior lote da história
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

programa de desestatização

Governo mantém cronograma para leilão de hidrovias no Norte mesmo com revogação de decreto

Secretário Nacional de Hidrovias e Navegação, Otto Burlier, apresentou agenda que indica a manutenção dos leilões no primeiro semestre de 2027

21.05.26 11h03

ECONOMIA

Preço da carne bovina sobe mais de 6% em 12 meses no Pará

Valor médio do quilo chegou a R$ 44,54 em Belém e alta já compromete mais de 8% do salário mínimo de trabalhadores paraenses

21.05.26 10h43

Oportunidades

Sebrae Pará realiza Semana do MEI 2026 a partir de segunda (25/5)

Iniciativa busca ajudar o empreendedor a resolver demandas do dia a dia, organizar a gestão do negócio e encontrar caminhos para crescer de forma sustentável

21.05.26 10h29

GUERRA

Câmbio: petróleo sobe com Irã e pressiona real e bolsa; juro avança

A piora do cenário da manhã desta quinta-feira, 21, ocorreu após notícia da Reuters mais cedo de que o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, ordenou que o urânio próximo ao grau de pureza necessário para armas nucleares permaneça no Irã

21.05.26 9h53

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

PAGAMENTOS

Pix e Receita Federal: saiba quando transferências podem chamar atenção do Fisco

Especialista explica novas regras da Receita, limites de movimentação via Pix e quando o contribuinte precisa declarar valores recebidos

14.05.26 6h00

RANKING

Belém está entre as piores capitais para viver no Brasil e fica atrás de Manaus, Palmas e Boa Vista

Capital paraense aparece entre os últimos lugares no Índice de Progresso Social (IPS) 2026; Porto Velho tem o pior desempenho do país, enquanto Manaus lidera na região Norte

20.05.26 11h02

Alta no preço do açaí

Açaí atinge preço recorde em Belém e supera R$ 80 por litro

Alta do açaí em Belém supera 50% no ano e vendedores relatam queda nas vendas

15.05.26 11h30

PESQUISA

Belém tem o menor salário inicial para professores entre as capitais do Norte em 2025

Levantamento nacional aponta que remuneração de ingresso dos docentes da rede municipal da capital paraense está abaixo do piso do magistério e é a menor da Região Norte

19.05.26 9h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda