Receita Federal abre consulta ao maior lote de restituição da história nesta sexta-feira

A Receita Federal libera, a partir das 10h desta sexta-feira (22), a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026. Com R$ 16 bilhões em créditos destinados a 8.749.992 contribuintes, este será o maior lote de restituição já pago na história do país.

O pagamento será realizado no próximo dia 29 de maio e representa cerca de 40% de todas as restituições previstas para este ano, tanto em número de contribuintes quanto em valores. Segundo a Receita Federal, o montante recorde é resultado da modernização dos sistemas de processamento e da ampliação do uso de ferramentas digitais, como a declaração pré-preenchida e o recebimento via PIX.

A consulta poderá ser feita por meio do site oficial da Receita Federal ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. O órgão orienta os contribuintes a aguardarem até o fim do dia 29 para verificar o depósito, já que os créditos serão realizados conforme o processamento de cada instituição financeira.

O volume liberado neste primeiro lote supera em 45% o recorde registrado em 2025, quando foram pagos R$ 11 bilhões para 6,2 milhões de contribuintes. A expectativa do governo é que a antecipação dos pagamentos contribua para movimentar a economia, especialmente setores como comércio e serviços, além de ajudar famílias no pagamento de dívidas e reorganização financeira.

Do total de R$ 16 bilhões, aproximadamente R$ 8,64 bilhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal. Entre eles estão 256.697 idosos acima de 80 anos, 2.256.975 idosos entre 60 e 79 anos, 222.100 pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave e 1.054.789 contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério.

Além dos grupos prioritários previstos em lei, 4.959.431 restituições serão pagas a contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram pelo recebimento via PIX, medida que tem sido incentivada pela Receita Federal para agilizar o processamento.

Pará

No Pará, 233.877 contribuintes serão contemplados neste primeiro lote, totalizando R$ 458,6 milhões em restituições. O estado aparece entre os maiores volumes da Região Norte, atrás apenas do Amazonas, que terá R$ 192,4 milhões distribuídos entre 110.878 contribuintes.

Ranking nacional

São Paulo lidera o ranking nacional, com 2,4 milhões de contribuintes contemplados e mais de R$ 4 bilhões liberados. Em seguida aparecem Rio de Janeiro, com R$ 1,58 bilhão, e Minas Gerais, com R$ 1,35 bilhão em restituições.

Pagamentos

A Receita Federal informou ainda que os próximos lotes serão pagos em 30 de junho, 31 de julho e 28 de agosto. A previsão do órgão é manter um ritmo elevado de pagamentos, com cerca de 9 milhões de contribuintes contemplados nos próximos lotes e valores próximos aos R$ 16 bilhões.

A divulgação do maior lote da história acontece às vésperas do Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte, celebrado em 25 de maio. Para a Receita Federal, a medida simboliza o compromisso do órgão com maior eficiência, transparência e rapidez na devolução dos valores aos cidadãos.