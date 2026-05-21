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Economia

Sebrae Pará realizada Semana do MEI 2026 a partir de segunda (25/5)

Iniciativa busca ajudar o empreendedor a resolver demandas do dia a dia, organizar a gestão do negócio e encontrar caminhos para crescer de forma sustentável

O Liberal
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Programação também conta com orientações sobre regularização do MEI, declaração anual, emissão de documentos e acesso a crédito (Foto: Carlos Borges)

O Sebrae Pará realizará em todas as regiões do Estado, a partir da próxima segunda-feira (25/5), a Semana do MEI 2026. Voltado a microempreendedores individuais (MEI) e pessoas que desejam formalizar o próprio negócio nessa categoria, o evento contará com serviço de capacitação, orientação e oportunidades. A programação, que é totalmente gratuita, segue até sexta-feira (29/05). Os serviços podem ser online ou presencial. Em Belém, o evento ocorre em uma área de 2.900 m², montada na sede do Sebrae no Pará.

Segundo o Sebrae, a iniciativa busca ajudar o empreendedor a resolver demandas do dia a dia, organizar a gestão do negócio e encontrar caminhos para crescer de forma sustentável. Essa é considerada a maior mobilização do país voltada a microempreendedores individuais. Entre os temas abordados, estão gestão financeira, marketing digital, vendas, formalização, atendimento ao cliente, inovação e inteligência artificial aplicada aos negócios.

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As atividades da próxima semana começam na segunda-feira (13), com a oficina “Como atrair e manter talentos na sua empresa”, das 18h às 22h. Confira as demais!

A programação também conta com orientações sobre regularização do MEI, declaração anual, emissão de documentos e acesso a crédito, com atendimento direto de instituições financeiras parceiras. 

Belém

Na capital paraense, foi montada uma estrutura com quatro pavilhões temáticos. O espaço reunirá experiências, serviços, palestras, consultorias, Feira de Negócios e atendimentos voltados ao fortalecimento dos negócios.

Um dos destaques da Semana do MEI na cidade é a a Arena Digital, ambiente voltado à presença digital, vendas online e produção de conteúdo. No local, os participantes poderão aprender estratégias práticas para fortalecer a atuação nas redes sociais e ampliar as vendas pela internet, com palestras e atividades práticas em estúdios de fotografia, por exemplo. 

Conforme a programação divulgada pelo Sebrae, o evento contará ainda com a Cozinha Show, espaço voltado aos empreendedores do segmento de alimentos e bebidas, com demonstrações culinárias, preparo de receitas e orientações práticas conduzidas por chefs de cozinha.

Na Feira de Negócios, serão 37 estandes, com produtos de microempreendedores dos segmentos da economia criativa (moda, artesanato, entre outros segmentos) e alimentos e bebidas, incentivando a comercialização, a visibilidade e a geração de renda.

Interessados podem se inscrever ou acessar programação completa no site semanadomei.pa.sebrae.com.br. 

 

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