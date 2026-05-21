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13º prêmio Sebrae está com as inscrições abertas para profissionais e estudantes de Jornalismo

Christian Emanoel
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Show de Pabllo Vittar (Foto: Divulgação)

Memorial
O Seminário São Pio X vai ganhar em breve o Memorial Dom Tadeu Prost, espaço dedicado à preservação da memória histórica, espiritual e cultural do seminário e da Igreja na Amazônia. O espaço vai reunir peças históricas, fotografias, documentos e objetos ligados à trajetória do seminário.

Liderança Feminina
Encerra hoje (21) em Belém, o workshop “Elas na Rede Federal” que está sendo promovido pelo Instituto Federal do Pará (IFPA). O encontro reúne gestoras, pesquisadoras e servidoras de dezessete estados do Brasil. Na pauta, a importância da liderança feminina no serviço público e nas instituições de ensino.

Livro
A escritora Deise Ferreira dos Santos lançou o livro “Afetoar”. A obra reúne histórias e memórias afetivas da infância da autora. A edição tem 36 páginas com ilustrações do artista visual Leonardo Santos. O projeto foi beneficiado pelo edital da Fundação Cultural do Pará edital PNAB - Pará.

Show
A banda Rod Hanna, liderada por Rodrigo Laguna e Nora Hanna, realiza o show da turnê  "De Volta aos Bons Tempos" neste sábado, dia 23,  na Assembléia Paraense. O grupo soma um histórico de mais de 2.000 apresentações em eventos corporativos, casamentos e palcos internacionais.

Jornalismo
O 13º Prêmio Sebrae de Jornalismo está com inscrições abertas até 8 de junho de 2026, contemplando profissionais e estudantes de jornalismo que produzam conteúdos sobre empreendedorismo e pequenos negócios. As categorias incluem Texto, Áudio, Vídeo, Fotojornalismo e a modalidade especial Jornalismo Universitário.

Beleza

image Carol Barboza (Divulgação)

Carol Barboza, 25 anos, Miss Universe Pará 2026, vai representar o Estado no Miss Universe Brasil 2026 dia 25 de julho, em São Paulo. Ela passou um mês e meio na Tailândia em preparação com vários profissionais.

Casamento

image Casamento Thays e Yan Nakamura (Foto: CF Foto Studio)

Thays e Yan Nakamura se casaram em uma linda cerimônia na Igreja Medalha Milagrosa, em Belém.

15 anos

image 15 anos Alice Klautau (Foto: Casal Marques Fotografia)

Alice Klautau ganhou big festa de 15 anos na Estação das Docas. Na foto, Alice, com os pais Eduardo e Andrea e os irmãos Eduardo e Pedro.

Debutante

image Debutante Fernanda Alcântara (Foto: Casal Marques Fotografia)

Fernanda Alcântara festejou 15 anos entre amigos e familiares na sede social da Assembléia Paraense. Na foto, ela ao lado dos pais Wilson e Brenda Alcântara e do irmão Eduardo.

Wedding

image Artur Cruz e Fábio Venâncio se casam (Foto: Divulgação)

Artur Cruz e Fábio Venâncio se casam no próximo dia 12 de junho, no Seen Belém. Felicidades.

Sucesso

image Empresária Jane Tunãs comemora o sucesso de sua coquetelaria (Foto: Vinicius Marques)

A empresária Jane Tunãs comemora o sucesso de sua coquetelaria no bairro do Umarizal, em Belém. Na foto, Jane e a filha Paola Tunãs Saboya.

SemanaS

image Show de Pabllo Vittar (Foto: Divulgação)

O show de Pabllo Vittar foi um sucesso na Semana S em Belém. Na foto, a cantora com a diretoria do SESC-Pará.

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