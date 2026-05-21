13º prêmio Sebrae está com as inscrições abertas para profissionais e estudantes de Jornalismo
Memorial
O Seminário São Pio X vai ganhar em breve o Memorial Dom Tadeu Prost, espaço dedicado à preservação da memória histórica, espiritual e cultural do seminário e da Igreja na Amazônia. O espaço vai reunir peças históricas, fotografias, documentos e objetos ligados à trajetória do seminário.
Liderança Feminina
Encerra hoje (21) em Belém, o workshop “Elas na Rede Federal” que está sendo promovido pelo Instituto Federal do Pará (IFPA). O encontro reúne gestoras, pesquisadoras e servidoras de dezessete estados do Brasil. Na pauta, a importância da liderança feminina no serviço público e nas instituições de ensino.
Livro
A escritora Deise Ferreira dos Santos lançou o livro “Afetoar”. A obra reúne histórias e memórias afetivas da infância da autora. A edição tem 36 páginas com ilustrações do artista visual Leonardo Santos. O projeto foi beneficiado pelo edital da Fundação Cultural do Pará edital PNAB - Pará.
Show
A banda Rod Hanna, liderada por Rodrigo Laguna e Nora Hanna, realiza o show da turnê "De Volta aos Bons Tempos" neste sábado, dia 23, na Assembléia Paraense. O grupo soma um histórico de mais de 2.000 apresentações em eventos corporativos, casamentos e palcos internacionais.
Jornalismo
O 13º Prêmio Sebrae de Jornalismo está com inscrições abertas até 8 de junho de 2026, contemplando profissionais e estudantes de jornalismo que produzam conteúdos sobre empreendedorismo e pequenos negócios. As categorias incluem Texto, Áudio, Vídeo, Fotojornalismo e a modalidade especial Jornalismo Universitário.
Beleza
Carol Barboza, 25 anos, Miss Universe Pará 2026, vai representar o Estado no Miss Universe Brasil 2026 dia 25 de julho, em São Paulo. Ela passou um mês e meio na Tailândia em preparação com vários profissionais.
Casamento
Thays e Yan Nakamura se casaram em uma linda cerimônia na Igreja Medalha Milagrosa, em Belém.
15 anos
Alice Klautau ganhou big festa de 15 anos na Estação das Docas. Na foto, Alice, com os pais Eduardo e Andrea e os irmãos Eduardo e Pedro.
Debutante
Fernanda Alcântara festejou 15 anos entre amigos e familiares na sede social da Assembléia Paraense. Na foto, ela ao lado dos pais Wilson e Brenda Alcântara e do irmão Eduardo.
Wedding
Artur Cruz e Fábio Venâncio se casam no próximo dia 12 de junho, no Seen Belém. Felicidades.
Sucesso
A empresária Jane Tunãs comemora o sucesso de sua coquetelaria no bairro do Umarizal, em Belém. Na foto, Jane e a filha Paola Tunãs Saboya.
SemanaS
O show de Pabllo Vittar foi um sucesso na Semana S em Belém. Na foto, a cantora com a diretoria do SESC-Pará.
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