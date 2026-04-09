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Economia

Sebrae Pará oferece capacitações gratuitas em abril para novos empreendedores

As atividades da próxima semana começam na segunda-feira (13), com a oficina “Como atrair e manter talentos na sua empresa”, das 18h às 22h. Confira as demais!

Fabyo Cruz
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Abril terá capacitação em empreendedorismo feminino (Foto: Carlos Borges/Sebrae)

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Pará (Sebrae-PA) iniciou uma programação especial de capacitações gratuitas ao longo do mês de abril, voltada para quem deseja abrir um negócio ou aprimorar a gestão de pequenos empreendimentos. A agenda inclui cursos e oficinas presenciais com temas estratégicos, além de formações online disponíveis na plataforma digital da instituição.

As atividades da próxima semana começam na segunda-feira (13), com a oficina “Como atrair e manter talentos na sua empresa”, das 18h às 22h. O encontro abordará estratégias de recrutamento, retenção e valorização de equipes. No dia seguinte (14), das 18h às 20h, será realizado o curso “Empreendedorismo Feminino”, com foco no fortalecimento da presença das mulheres no ambiente empresarial.

Na quarta-feira (15), a programação segue com duas atividades. À tarde, das 15h às 16h30, ocorre a oficina “Descomplica MEI – Como tirar o CNPJ / Comece certo, formalize-se!”, que orienta sobre o processo de formalização como microempreendedor individual. À noite, das 18h às 20h, será ministrado o curso “Domine o Tempo, Impulsione seu Negócio – Gestão de tempo e produtividade”.

Já na quinta-feira (16), das 18h às 22h, os participantes poderão acompanhar o curso “Como estimular e exercitar sua criatividade”, voltado ao desenvolvimento de soluções inovadoras para desafios do dia a dia empresarial.

Foco em vendas e marketing digital

Na segunda quinzena de abril, a programação intensifica o foco em estratégias comerciais e presença digital. Nos dias 22 e 24, das 14h às 18h, será realizado o curso “Estratégias de Vendas que dão Resultado”. Ainda no dia 22, das 15h às 16h30, haverá mais uma edição do “Descomplica MEI – Como tirar o CNPJ”.

No dia 27, duas capacitações estão previstas: pela manhã, das 9h às 10h30, o “Descomplica MEI – Como tirar o CNPJ”; e à noite, das 18h às 22h, a oficina “Descomplica MEI – Google Perfil da Empresa”, que ensina a utilizar a ferramenta para fortalecer a presença online dos negócios.

No dia 28, das 18h às 22h, ocorre o curso “Estratégias para vender mais online – Marketing digital e dicas de marketplace”, direcionado a empreendedores que desejam ampliar as vendas pela internet.

A agenda segue no dia 29 com duas atividades: “Descomplica MEI – Como tirar o CNPJ”, das 15h às 16h30, e a oficina “Descomplica MEI – Vendas pelo WhatsApp Business”, das 18h às 22h, com orientações sobre o uso do aplicativo como canal de vendas.

Encerrando a programação, no dia 30 de abril, das 18h às 22h, será realizado o curso “Descomplica MEI – Instagram Empresarial”, com foco no uso estratégico das redes sociais para divulgação de produtos e serviços.

Além das capacitações presenciais, o Sebrae/PA também disponibiliza cursos online por meio da loja virtual, ampliando o acesso à qualificação empreendedora. Informações adicionais podem ser obtidas via WhatsApp (91) 98582-0715 ou pelo e-mail metropolitana-treinamento@pa.sebrae.com.br.

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